DJK braucht Pflichtsieg im Abstiegskampf

„Dieses Mal sollte die Reise drei Punkte bringen“

von Christoph Fetzer schließen

Die Volleyballerinnen der DJK Darching sind am Samstag beim Tabellenletzten SV Wacker Burghausen zu Gast. Ein Sieg ist Pflicht.

Darching – Der SV Wacker Burghausen ist in der Volleyball-Landesliga Südost abgeschlagen Tabellenletzter und hat in dieser Saison erst ein Spiel gewonnen. Auf dem Papier also ein Gegner, den die DJK Darching im Kampf um den Klassenerhalt schlagen muss. Das Problem dabei: Den einzigen Sieg holte Burghausen ausgerechnet im Hinspiel gegen Darching. 3:2 hieß es damals für das Landesliga-Schlusslicht.

„Dieses Mal sollte die Reise nach Burghausen in jedem Fall zwei, wenn nicht drei Punkte bringen“, sagt DJK-Trainer Jürgen Primbs vor dem Rückspiel am Samstag. Weil Burghausen seit dem Sieg gegen Darching am ersten Spieltag in acht Partien sieben Mal mit 0:3 und einmal mit 1:3 verloren hat, sollte der Dreier – also auch ein Sieg mit 3:0 oder 3:1 – für die DJK in Reichweite liegen.

Primbs selbst wird an diesem und am nächsten Spieltag nicht mit dabei sein, er ist beruflich in den USA. Harald Lill, Vater der Darchinger Außenangreiferin Andrea Lill, wird Primbs vertreten. Lill coachte früher in Hohenbrunn. Das Training wird in nächster Zeit Max Seifert leiten. Er ist wiederum mit der verletzten DJK-Libera Isi Seifert verheiratet und spielte früher in der 3. Liga.

„Harald und Max haben beide Ahnung, da machen wir aus der Not eine Tugend“, erklärt Primbs. Weil Darchings erste Zuspielerin Keppsi Huber weiter verletzt ist, wird erneut die 16-jährige Pia Hartmann diese Aufgabe übernehmen. Beim 3:2-Sieg gegen die SG Dingolfing-Landshut begann sie zuletzt nervös, spielte aber solide und steigerte sich immer mehr.

cf