Emotionen bei DJK Darching erwünscht

Volleyballerinnen bei FC-DJK Tiefenbach zu Gast

von Christoph Fetzer schließen

Wie präsentieren sich die Volleyballerinnen der DJK Darching am Sonntag? Trainer Jürgen Primbs ist sich noch nicht ganz sicher, was er von seiner Mannschaft erwarten kann.

Darching – Stabil oder wacklig? Das ist bei den Volleyballerinnen der DJK Darching derzeit die große Frage. Vor dem Auswärtsspiel in der Landesliga Südost beim FC-DJK Tiefenbach, das etwas ungewohnt erst am Sonntag stattfindet, ist sich Trainer Jürgen Primbs noch nicht ganz sicher, was er von seiner Mannschaft erwarten kann. „Wir wollen die konstante Leistung aus unserem 3:2-Sieg gegen den TSV Unterhaching II vor einer Woche wiederholen“, sagt der DJK-Coach.

Primbs weiß allerdings auch, dass die Messlatte genauso gut der jüngste Auftritt gegen den SV Wacker Burghausen sein könnte. Bei der 2:3-Niederlage war die wacklige Variante seiner Mannschaft zu sehen. „Egal wie es läuft – wir wollen das Spiel dieses Mal mit starken Emotionen angehen“, sagt Primbs.

Der FC-DJK Tiefenbach wurde in der Vorsaison Tabellen-Fünfter und holte vier Punkte weniger als die DJK Darching. Im direkten Duell gewannen beide Mannschaften je einmal. In der aktuellen Saison sind die Niederbayern als einziges Team noch ohne Spiel. Bei der DJK zählt man auf die Rückkehr von Libera Isi Seifert, die zuletzt mit einer Fußverletzung ausfiel. Auch Mittelblockerin Antonia Hubert steht wieder zur Verfügung. Trainer Primbs kann also erstmals in dieser Saison aus dem Vollen schöpfen.