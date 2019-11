Volleyballer des TuS Holzkirchen wollen sich besser präsentieren

Eine Leistungssteigerung will der TuS Holzkirchen (in Weiß) im Vergleich zum vergangenen Spiel zeigen.

Heimspiel am Samstag

von Michael Eham schließen

Den Volleyballern des TuS Holzkirchen steht schon wieder ein Heimspieltag bevor. Diesmal ist auch die Zweite Damenmannschaft im Einsatz.

Holzkirchen – In der Gymnasium-Turnhalle in Holzkirchen stehen am Samstagnachmittag gleich zwei Volleyball-Spieltage auf dem Programm. Sowohl die Erste Herren- als auch die Zweite Damenmannschaft tragen ihre Heimspiele gemeinsam aus.

TuS Holzkirchen trifft aus Tabellenführer

Die Herren empfangen ab 14 Uhr den FC Kirchweidach und den TuS Oberding in der Bezirksliga Ost. Nach dem Spieltag am vergangenen Wochenende will der TuS eine deutliche Leistungssteigerung aufs Parkett bringen und den Tabellenführer aus Kirchweidach vor Probleme stellen. Im zweiten Spiel gegen Oberding erwartet Kapitän Michael Dillig dann eine enge Angelegenheit. „Letzte Saison haben wir zweimal ärgerlich verloren, sodass wir in die Abstiegsrelegation mussten“, sagt er. „Das wollen wir heuer vermeiden und uns deutlich besser präsentieren.“

Fehlen wird dabei Alexander Zeiler, der sich am vergangenen Samstag einen Bänderriss zugezogen hat. Dennoch kann das Team des TuS Holzkirchen eine schlagkräftige Mannschaft aufstellen und alles geben, um den zweiten Saisonsieg einzufahren.

Volleyballerinnen können punkten

Bei den Damen sind ab 14.30 Uhr Gauting und Murnau zu Gast, gegen die die ersten Punkte der Saison eingefahren werden sollen. „In unserer jungen Mannschaft steckt sehr viel Potenzial“, sagt Trainer Christoph Sambale zuversichtlich. „An einem guten Tag können wir auf jeden Fall gegen Mannschaften aus dem Tabellenmittelfeld punkten.“

emi