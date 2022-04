Vom Pech verfolgt: TSV Otterfing trifft beim TSV Dorfen einfach nichts in Tor

Teilen

Vom Pech verfolgt: der TSV Otterfing. © Max Kalup

An die Latte und an den Pfosten, aber nicht ins Tor: So lautet die Schussbilanz des TSV Otterfing im Auswärtsspiel gegen den TSV Dorfen.

Otterfing – Ein Befreiungsschlag war es nicht, den der TSV Otterfing am Montagnachmittag beim TSV Dorfen landete. Aber bei einem heuer Zuhause noch unbesiegten Gegner das Spannungsmoment bis zur 50. Minute hoch zu halten, war ein Fingerzeig, dass sich die Nordring-Truppe nicht in ihr Schicksal ergeben hat. Wobei einige Fakten nach der 0:4-Niederlage darauf hindeuten, dass die Otterfinger doch langsam mit der Kreisliga planen müssen.

Der TSV Dorfen lieferte zunächst Stückwerk, doch die Otterfinger verstanden es nicht, daraus Kapital zu schlagen und haderten auch noch mit fehlendem Glück. Stefan Ott (11.) und Christian Blaschke (21.) scheiterten am Keeper, Andreas Eder setzte einen Schuss aus halb-rechter Position nur dicht am kurzen Pfosten vorbei (28.). Und dass der Dorfner Schlussmann einen Schlag von Florian Bacher mit den Fingerspitzen an den Pfosten lenkte, war einfach nur Pech (36.) für die Otterfinger. Kurz vor der Pause kam es nach einer Ecke zu einem Gewühl im Otterfinger Strafraum. Der Ball landete als Zufallsprodukt bei Marco Zöller, der nur noch zum 1:0 einschieben brauchte.

Sofort nach dem Wiederanpfiff waren wieder die Otterfinger am Drücker. Bacher kam freistehend aus zehn Metern zum Abschluss, aber sein Schuss war zu unplatziert. Die nächste Strafraumszene war kurios. Christian Blaschke, der an diesem Tag auffälligste Otterfinger, nahm eine Vorlage volley. Sein Schuss prallte an die Unterkante der Latte und dann auf die Linie (52.). So war es mehr als bitter, dass die Platzherren innerhalb von vier Minuten zu zwei Treffern kamen: nach einem Fehler im Otterfinger Spielaufbau und über einen satten Freistoß-Hammer ins Kreuzeck. Als dann noch Magnus Eder etwas übermotiviert sein zweites Foul beging und mit gelb-roter Karte vom Platz musste (73.), waren die letzten Otterfinger Hoffnungen auf einen Punkt dahin. Ein berechtigter Foulelfmeter ging dem 4:0 (78.) voraus. Ironie des Schicksals war es, dass auch Bacher das Leder noch an die Unterkante der Latte nagelte (84.). Auch hier sprang der Ball ins Feld zurück.

„Nur das Ergebnis gesehen hört es sich makaber an, wenn ich Hut ab vor dieser Leistung betonen möchte“, erklärt der Otterfinger Chef Dominik Urban. „Aber mit etwas Glück wäre zumindest ein Unentschieden möglich gewesen. An Einsatz und Kampfkraft hat es bei uns sicher nicht gemangelt“.

ko

TSV Dorfen – TSV Otterfing 4:0 (1:0)

TSV Otterfing: Westner - J. Eder, Blaschke, Höcker, K. Eder (67. Riblinger) - M. Eder, A. Eder, Ott (69. Lankes), Scherer, Bacher (85. Allgäuer) - Küfler.

Tore: 1:0 Zöller (45.), 2:0 Feckl (54.), 3:0 Linner (58.), 4:0 Thalmaier (78./Elfmeter).

Gelbe Karten: Mutlu-Ott, J. Eder, Blaschke.

Gelb-rote Karte: Magnus Eder (Ott/73./wiederholtes Foulspiel).

Schiedsrichter: D. Petzke (BSC Surheim).

Zuschauer: 200.