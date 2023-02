Viele positive Eindrücke beim TuS Holzkirchen

Von: Sebastian Schuch

Sieht eine positive Entwicklung: Trainer Joe Albersinger. © TP

Die Landesliga-Fußballer des TuS Holzkirchen gewinnen gegen Haidhausen und verliert gegen zweite Mannschaft der Münchner Löwen.

Holzkirchen – Eine wichtige Vorbereitungswoche liegt hinter den Landesliga-Fußballern des TuS Holzkirchen: In zwei Testspielen gegen die SpVgg Haidhausen und die zweite Mannschaft der Münchner Löwen bekam Trainer Joe Albersinger wichtige Eindrücke für den Pflichtspielstart in knapp zwei Wochen. „Es war sehr viel Positives dabei“, fasst der 56-Jährige zusammen. „Ein kleines Manko ist, dass wir aus wenigen Chancen des Gegners relative viele Tore bekommen.“ Gleichzeitig hapert es im Abschluss noch hier und da.

SpVgg Haidhausen – TuS Holzkirchen 1:2 (1:1)

Tore: 1:0 (26.), 1:1 Krepek (35.), 1:2 Korkor (70.).

Das zeigte vor allem die Partie beim Bezirksligisten Haidhausen, in der die TuS-Kickern das Trainingslager am Gardasee noch in den Knochen hatten. Die Holzkirchner ließen einige Chancen liegen und wurden per Elfmeter bestraft. Doch Lukas Krepek gelang nach einer Ecke von Sean Erten noch vor der Pause der Ausgleich. „In der zweiten Halbzeit haben wir weiter gedrückt“, lobt Albersinger. Der Lohn: Christopher Korkor köpfte einen Freistoß von Pirmin Lindner zum Siegtreffer ein. „In der ersten Hälfte hatten wir Chancen aus dem Spiel heraus, so müssen zwei Standards herhalten“, fasst Albersinger zusammen. Das sei auch positiv, schließlich waren die Holzkirchner in dieser Spielzeit nicht unbedingt für ihre Standards gefürchtet.

TSV 1860 München II – TuS Holzkirchen 5:3 (3:0)

Tore: 1:0 Krezpaintner (20.), 2:0 Brönauer (25.), 3:0 Neziri (35.), 4:0 Brönauer (50.), 4:1 Korkor (54.), 4:2 Seidl (63.), 4:3 Ziljkic (80.), 5:3 Brönauer (89.).

Ein echter Härtetest war Spiel beim Bayernligisten 1860 II. In der ersten Viertelstunde gelang es Holzkirchen gut, Druck auf die Löwen auszuüben, ohne dabei selbst zu Chancen zu kommen, beschreibt Albersinger. Durch den Gegentreffer zum 0:1 sei ein wenig der Faden gerissen, das Stellungsspiel habe nicht mehr so gut funktioniert. „Dann bekommst du drei Tore aus vier Chancen“, hadert der Trainer. Er ist aber überzeugt, dass die Abstimmung in den Punktspielen wieder besser funktioniert.

Umso wichtiger war die Reaktion nach Wiederanpfiff. „Wir wollten nicht locker lassen und die zweite Hälfte positiv gestalten“, berichtet Albersinger von der Halbzeitansprache. Das gelang auch. Zwar kassierten die Holzkirchner noch das 0:4, kamen durch Treffer von Korkor, Tobias Seidl und Anes Ziljkic bis 3:4 heran und hatten die Chance auf den Ausgleich. „Wir haben sie gut reingepresst“, freut sich Albersinger. Der Treffer zum 5:3 störte ihn an diesem Tag nicht mehr. ses