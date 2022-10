Vorentscheidung möglich: TSV Schliersee empfängt SV Miesbach II

Teilen

Der TSV Schliersee (schwarz) im Spiel bei den SF Fischbachau. © Ralf Poeplau

Einen Punkt braucht der TSV Schliersee nur noch, um die Aufstiegsrunde fix zu machen. Der SV Miesbach II hat nur noch Außenseiterchancen.

Schliersee – Der Hinrunden-Showdown um die begehrten Plätze in den A-Klassen ist in vollem Gange. Der TSV Schliersee kann am Sonntag (14 Uhr) gegen den SV Miesbach II den Einzug in die Aufstiegsrunde klarmachen. Für die Kreisstädter hingegen muss unbedingt ein Sieg her, um noch theoretische Chancen auf das Überwintern auf den ersten drei Plätzen zu sichern.

„Abgeschrieben ist natürlich nie etwas, aber personell wird’s immer enger“, sagt SV-Coach Christian Pralas. „Daher sehe ich eher wenig Chancen, dass wir die Aufstiegsrunde noch erreichen, aber die Mannschaft darf mich gerne eines Besseren überzeugen.“

Die Schlierseer hingegen haben trotz der knappen 0:1-Niederlage gegen Spitzenreiter SC Wall vor zwei Wochen eine deutlich bessere Ausgangslage. Schon ein Punkt würde dem TSV reichen, um sicher in der Aufstiegsrunde zu stehen. „Wir wollen jetzt noch mal voll konzentriert in die letzten Spiele gehen, unser Restprogramm hat es in sich“, warnt Abteilungsleiter Patrick Quinz. „Miesbach wird extrem schwierig werden, nicht nur aufgrund der starken Mannschaft. Für sie ist es ja auch ein Endspiel auf die vorderen drei Plätze.“ emi