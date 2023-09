Vorerst kein Ersatz: Lewerenz rückt im TuS Holzkirchen für Zeisel nach

Teilen

Lars Lewerenz ist die neue Nummer eins. © Thomas Plettenberg

Nach dem Schock in der vergangenen Woche geht der Blick beim TuS Holzkirchen wieder nach vorne. Wie berichtet, wechselte Benedikt Zeisel zum FC Ismaning in die Bayernliga. Sein bisheriger Vertreter Lars Lewerenz wird die neue Nummer eins im Tor der Grün-Weißen.

Holzkirchen – „Ja klar wird er jetzt bei uns drin stehen“, bestätigt TuS-Coach Sven Teichmann. Das heißt aber auch, dass es vorerst keinen Ersatz für die abgewanderte Vereinslegende Zeisel geben wird. „Wir schauen uns zwar um, aber ich habe keine große Hoffnung im Moment“, gibt TuS-Abteilungsleiter Thomas Zetterer zu.

So werden entweder die jungen Henrik Böhmer oder Simon Lona – eigentlich für die zweite Mannschaft eingeplant – als Vertreter auf der Bank sitzen. „Aber wir werden den Markt weiter beobachten, denn mit nur drei Torhütern für zwei Mannschaften zu planen, ist brandgefährlich“, stellt Zetterer mit Blick auf die aktuelle Situation fest.

Benedikt Zeisel hat den TuS verlassen. © Thomas Plettenberg

Unterdessen konnte der 25-jährige Lewerenz in der Vorbereitung überzeugen und stand in dieser Saison bereits viermal von Beginn an auf dem Feld. „Ich finde, dass er da sehr gut gespielt hat“, sagt TuS-Trainer Teichmann. „Er hat sich das auch einmal verdient, dass er anfängt.“ Immerhin feierten die TuS-Kicker mit Lewerenz zwischen den Pfosten in dieser bislang schwierigen Saison den einzigen Saisonsieg. Am ersten Spieltag siegten die TuS-Kicker mit 4:1 in Forstinning.

Die nächste Bewährungsprobe für die neue Holzkirchner Nummer eins gibt es am kommenden Samstag im Heimspiel gegen den SV Pullach. „Ich freue mich, dass ich das Vertrauen des Trainerteams bekommen habe“, sagt Lewerenz und versichert: „Ich werde alles geben, was ich habe.“ Denn den Status als Nummer eins will er nun verteidigen. „Natürlich ist es schön, wieder regelmäßig zu spielen.“ meh