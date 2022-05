Vorgabe erfüllt: FC Real Kreuth holt Punkt in Waldram

Teilen

Moritz Mack traf und flog vom Platz. © THOMAS PLETTENBERG

Der FC Real Kreuth holt bei der DJK Waldram einen Punkt und hat damit noch alle Chancen auf Platz fünf in der Kreisliga.

Kreuth – Dem FC Real Kreuth ist bei der DJK Waldram der angestrebte Punktgewinn gelungen. Die beiden Teams trennten sich in einem ausgeglichenen Kreisliga-Match mit einem leistungsgerechten 1:1.

Den besseren Start erwischten die Hausherren, die mitten im Abstiegskampf stecken und wohl in die Relegation zur Kreisklasse müssen. Nach einem Fehler in der Gäste-Defensive fiel bereits in der 11. Spielminute das 1:0. Dann kamen die Kreuther immer besser ins Spiel und erarbeiteten sich drei Großchancen. Tobias Frank köpfte an die Latte, dann verzog Franz Huber knapp. Die dritte Möglichkeit hatte wiederum Frank, er scheiterte am Keeper. So ging es mit der Waldramer Führung in die Halbzeit. Bereits in der ersten Spielhälfte musste zudem Simon Mayr mit einem Faserriss das Feld verlassen.

Auch im zweiten Durchgang ging es hin und her. Die Hausherren wollten unbedingt die drei Punkte einfahren, um Selbstvertrauen für die Abstiegsspiele zu tanken, doch auch Kreuth wollte nicht mit leeren Händen zurück in den Landkreis reisen. Die Gäste kamen allerdings nur selten zwingend vor den Kasten. Zehn Minuten vor Schluss fiel dann doch der Ausgleich. Nach einem Angriff über die rechte Seite wurde Huber im Strafraum gefällt und Moritz Mack verwandelte den fälligen Strafstoß sicher zum 1:1. Waldram rannte noch einmal an und hatte eine gute Chance zum Siegtreffer, doch Marko Seifert rettete auf der Linie den Kreuthern das Unentschieden.

Wadlbeißer: Alle Folgen des Lokalsport-Podcasts in der Übersicht.

Hektisch wurde es noch einmal in der Schlussphase. Nach einem harten Foul der DJK im Mittelfeld beleidigte Moritz Mack den Waldramer Spieler verbal und sah dafür die rote Karte. So nahmen die Kreuther zwar einen Punkt mit nach Hause, müssen allerdings im Saison-Endspurt auf Mayr und Mack verzichten, was in Anbetracht des ohnehin schon engen Kaders zu Problemen führen wird. „Das Spiel war bis zum Schluss spannend. Insgesamt geht das Unentschieden in Ordnung. Mit dem Punktgewinn können wir gut leben“, resümierte Kreuths Trainer Reiner Leitl.

DJK Waldram – FC Real Kreuth 1:1 (1:0)

FC Real Kreuth: Waldschütz - S. Mayr (17. T. Frank), Schmid, Colette, Götschl - Engel, Yilmazer, Seifert, L. Frank - Mack, Huber.

Tore: 1:0 Raic (11.), 1:1 Mack (79.).

Gelbe Karten: Schwesig, Gebel - Seifert, Colette.

Rote Karte: Mack (93./Kreuth/Unsportlichkeit).

Schiedsrichter: Markus Grimm.

Zuschauer: 100.