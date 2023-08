Vorgabe für TuS Holzkirchen: Bälle clever löschen und Chancen nutzen

Insgesamt vier Tore gegen Ampfing gelangen Holzkirchens Christopher Korkor (hier links im Bild im Test gegen den SC Olching) bereits. Der TuS hat nun aber mehr Optionen in der Offensive. © wed

Der TuS Holzkirchen will beim TSV Ampfing endlich den zweiten Sieg in dieser Landesliga-Saison einfahren.

Holzkirchen – Auch wenn der TuS Holzkirchen nur auf Platz 15 und damit knapp vor den beiden Abstiegsrängen in der Landesliga steht, herrscht an der Haidroad alles andere als Panik. „Unsere bisher gezeigten Leistungen waren trotz fehlender Punkte durchaus wettbewerbsfähig“, baut Trainer Sven Teichmann weiterhin uneingeschränkt auf das Potenzial seiner Truppe.

Ein Potenzial, das der TuS am besten gleich heute Abend wieder abrufen sollte, wenn er um 19.30 Uhr beim TSV Ampfing gastiert. „Die bisher besten Spiele haben wir gegen Gegner geliefert, die es spielerisch angegangenen sind“, erinnert Teichmann an die respektable Vorstellung beim 3:3 gegen den TSV Wasserburg oder an das 1:1-Unentschieden gegen den SB Chiemgau Traunstein. „Wir müssen nur langsam lernen, Bälle nicht zu bespielen, die man einfach nur mal löschen muss. Im Gegenzug gehören aber auch einige Bälle gespielt, die wir dann einfach nur weghauen.“ Und in diesem Fall lässt Teichmann auch nicht immer fehlende Erfahrung gelten. Durchaus mögliche Siege verschenkte der TuS bereits dreimal in der noch jungen Saison durch Unachtsamkeiten. „In jedem Fall sind aber 14 Gegentreffer in nur sieben Spielen eindeutig zu viel. In der Videoanalyse haben wir gesehen, dass allein sieben bis acht Treffer bei etwas besseren Entscheidungen vermeidbar gewesen wären.“ Der TuS-Angriff hat dagegen deutlich an Durchschlagskraft zugelegt. Wie der erst 18-jährige Dino Burkic letzte Woche trotz Trainingsrückstands Traunsteins erfahrene Defensive beschäftigte und dabei auch ein Tor erzielte, macht Teichmann Mut. „Jetzt können sich unsere Gegner nicht einfach bloß auf Koko (Christopher Korkor, Anm. d. Red.) konzentrieren“, freut sich der Trainer über die neu gewonnene Durchschlagskraft. „Allerdings müssen wir auch das ein oder andere Tor mehr machen, wenn die Chancen da sind.“

Dass das Gastspiel in Ampfing alles andere als einfach wird, bekam am vergangenen Wochenende ein Titelfavorit zu spüren. Ampfing spielte beim 3:2-Sieg den VfB Hallbergmoos im eigenen Stadion geradezu schwindelig. „In dieser Form ist unsere Sturmreihe mit Julian Höllen, Mike Opara und Daniel Toma die beste der Liga“, freute sich TSV-Coach Christian Hutterer.

Man darf heute also gespannt nach Ampfing blicken, ob beim TuS endlich der berühmte Knoten platzt und das große Potenzial mit Punkten bestätigt wird.

TSV Ampfing – TuS Holzkirchen

Freitag, 19.30 Uhr, Sportanlage Isenstadion.

Es fehlen: Lindner (gesperrt), Shukaj (Urlaub), Mayer, L. Gerg und Mittermaier (alle verletzt)