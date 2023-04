Vorne nicht zwingend genug: SV Miesbach spielt 1:1 gegen Lenggrieser SC

Viele Angriffe des Lenggrieser SC endeten in der Miesbacher Abwehr um die starken Fernando Pindado (2.v.l.) und Marinus Veit (3.v.l.). © Steffen GERBER

Nach drei Spielen der Meisterrunde A der Kreisliga ist der SV Miesbach weiter ungeschlagen, musste gegen den Lenggrieser SC aber erstmals Punkte abgeben.

Miesbach – Der SV Miesbach hat am Ostersamstag in der Kreisliga-Meisterrunde A die ersten Punkte liegen gelassen. Nach den Siegen gegen Habach und in Hausham kamen die Kreisstädter beim Heimspiel gegen den Lenggrieser SC nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Auch wenn der Ausgleich der Gäste erst spät fiel, war das Remis das leistungsgerechte Resultat.

„Wir waren uns nach dem Spiel einig, dass das Unentschieden verdient war. Damit müssen wir leben. Das Spiel war ausgeglichen“, resümierte SV-Trainer Hans-Werner Grünwald und nannte auch die Gründe für den Punktverlust: „Wir sind vorne momentan nicht zwingend genug, der letzte Pass ist oft nicht angekommen, sodass wir wieder nur wenige Chancen herausspielen konnten. Wir leben momentan von unserer Abwehr.“

Das Spiel begann im Miesbacher Nieselregen auf dem Kunstrasen an der Senator-Voigt-Anlage verhalten, beide Teams tasteten sich lange Zeit ab, das Geschehen spielte sich vorwiegend zwischen den beiden Strafräumen ab. Josef Sontheims Schuss wurde in letzter Sekunde geblockt, auf der anderen Seite kam Lenggries im ersten Durchgang zu zwei Abschlüssen, die jedoch das Tor verfehlten. So ging es torlos in die Kabinen.

Miesbach kassiert späten Ausgleich

Nach dem Seitenwechsel hatten die Miesbacher Glück, dass Schiedsrichter Felix Wolf nach einem langen Ball der Gäste auf Foul an SV-Keeper Tobias Magritsch entschied, dann kassierten die Gäste eine Zeitstrafe wegen Foulspiels und die Miesbacher nutzten die Überzahl zur Führung. Josef Pötzinger steckte durch auf Florian Stoib und der traf per Alleingang zum 1:0. Dann allerdings mussten nach einer Hinausstellung gegen Jonas Matschiner auch die Hausherren eine Unterzahl überstehen. Magritsch klärte bei einem Fernschuss stark, bevor Sontheim und Robert Mündl bei einem Zwei-gegen-Eins die Entscheidung auf dem Fuß hatten, doch der Querpass kam nicht an.

So kam es, wie es kommen musste, und Lenggries glich in der 84. Minute aus. Die Hausherren brachten die Kugel nach einem langen Ball nicht aus der Gefahrenzone und der Volleyschuss eines Lenggriesers schlug unhaltbar zum 1:1-Endstand im langen Eck ein. „Wir haben jetzt sieben Punkte aus drei Spielen geholt, damit sind wir zufrieden, da es ausschließlich enge Spiele waren. Gegen Ohlstadt können wir hoffentlich wieder auf Rasen spielen und wollen dann wieder einen Dreier nachlegen“, sagte Grünwald.

Der SV steht trotz des Unentschiedens weiterhin an der Tabellenspitze.

SV Miesbach – Lenggrieser SC 1:1 (0:0)

SVM: To. Magritsch - N. Städter (64. Esterl), Ma. Veit, To. Veit, Pindado (90. Probst) - Matschiner, Pötzinger, Stoib, Mündl - Schwarzenbach (81. Stoib), Sontheim.

Tore: 1:0 Stoib (51.), 1:1 Endler (84.).

Gelbe Karten: Pötzinger - Mürnseer

Schiedsrichter: Felix Wolf.

Zuschauer: 100.