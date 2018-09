Vorne pfui, hinten pfui

Ausrutscher? In Lenggries kassieren Daniel Magritsch (l.) und der SV eine Klatsche.

Kreisliga

von Thomas Spiesl schließen

Der SV Miesbach kommt beim Lenggrieser SC unter die Räder. Während sich die Gäste vor dem Tor schwer tun, sind die Gastgeber eiskalt.

Miesbach – Gründlich unter die Räder gekommen ist der SV Miesbach mit 1:6 beim Auswärtsspiel in Lenggries. Die Kreisstädter waren erstmals seit Langem fast wieder in Bestbesetzung angereist. Doch die Freude darüber sollte nicht lange währen. Sowohl Florian Voit, als auch Christian Durm mussten das Feld vorzeitig verletzt verlassen.

Zu Beginn der Begegnung hatten die Miesbacher mehr von der Partie und erspielten sich auch gute Chancen, allerdings haperte es – mal wieder – an der Chancenverwertung. „In dieser Phase hätten wir mit 1:0 oder 2:0 führen müssen.“, ärgerte sich SV-Trainer Bernd Weiß. Die Gastgeber zeigten sich in dieser Hinsicht wesentlich effizienter. Aus dem Nichts ging Lenggries Mitte des ersten Durchgangs in Führung, als sich die Miesbacher einen Stellungsfehler leisteten. Zehn Minuten später trafen die Gastgeber zum 2:0-Pausenstand.

Für die zweite Halbzeit hatten sich die Gäste einiges vorgenommen, doch sie kassierten prompt das 3:0. Nach dem Anschlusstreffer von Michael Feicht (52.) keimte bei den Gästen noch einmal Hoffnung auf. Die Freude über den Treffer währte aber nicht lange, denn bei der nächsten Aktion flog Verteidiger Sigi Heiß wegen wiederholten Foulspiels mit Gelb-Rot vom Feld. Damit war das Spiel gelaufen und Lenggries konnte nach Belieben schalten und walten.

„Wir hatten zu viele Umstellungen und haben in den letzten 20 Minuten kaum mehr Gegenwehr geleistet“, ärgerte sich Weiß. „Über 90 Minuten gesehen ist das Ergebnis um zwei Tore zu hoch ausgefallen, aber der Sieg von Lenggries war natürlich verdient. Trotzdem dürfen wir uns nicht so hängen lassen, in der zweiten Halbzeit haben wir den Kampf vermissen lassen.“

Mit der Niederlage stehen die Miesbacher im Kreisliga-Tableau weiterhin auf dem Relegationsplatz. Bereits am Mittwoch, 3. Oktober, haben die SV-Kicker beim nächsten Heimspiel gegen den ASV Habach die Chance auf unmittelbar Wiedergutmachung.

Lenggrieser SC - SV Miesbach 6:1 (2:0)

SV Miesbach: Greiter – Magritsch, T. Veit (46. Mi. Veit), Ma. Veit, Heiß – Weber, Voit (46. Pötzinger), Chraloglu, Matschiner, Feicht – Durm. Tore: 1:0 (24.) Schmid, 2:0 (36.) Schmid, 3:0 (51.) Gerg, 3:1 (52.) Feicht, 4:1 (60.) Schmid, 5:1 (63.) Scheck, 6:1 (85.) Fischhaber. Gelbe Karten: Sonner, Forster. Gelb-Rote Karte: Heiß (53./ Miesbach/Wiederholtes Foulspiel. Schiedsrichter: Tobias Harraßer (ASV Au). Zuschauer: 150.