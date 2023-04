Vorsicht vor dem Lieblingsgegner: FC Real Kreuth tritt beim SV Polling an

Nichts durchlassen wollen die Spieler des FC Real Kreuth beim SV Polling. © TP

Der FC Real Kreuth muss sich an Ostern mit zwei Gegnern auseinander setzen. Zum einen mit dem SV Polling, der hinter den Enterbachern die erfolgreichste Mannschaft der Abstiegsrunde stellt – und zum anderen mit Bruder Leichtfuß.

Kreuth – Die Elf vom Jakobsee, die immerhin jüngst dem TSV Otterfing eine Niederlage beigebracht hat und auswärts einen Zähler in Münsing holte, darf nicht als Schlachtopfer gesehen werden. Auch wenn die Kreuther Bilanz gegen diesen Gegner makellos ist.

„Wenn es überhaupt einen Lieblingsgegner gibt, dann ist es für uns der SV Polling“, meint Tobias Schnitzenbaumer. Aber genau vor der Bilanz gegen diesen Gegner hat der Kreuther Trainer gewarnt. Den Sieg einzutüten, bevor der Ball am Jakobsee rollt, könnte als Schuss nach hinten los gehen.

„Die Ergebnisse der Vorjahre waren etwas schmeichelhaft. Polling hat spielerisch durchaus mitgehalten“, bemüht Schnitzenbaumer die Statistik. Wobei er das Licht nicht vollends unter den Scheffel stellen sollte. Drei Siege in den Vorjahren mit einer makellosen 10:0-Torbilanz kommen nicht zustande, weil der Gegner gut mitgehalten hat.

Die Abwehr war etwas anfällig, blickt der Kreuther Trainer auf einen wunden Punkt des Gegners, den seine Burschen auch an Ostern ausnutzen sollen. Personell haben die Enterbacher alle Aktiven an Bord, die selbst zum erweiterten Kreisliga-Kader gehören. Sebastian Kölbl hat eine Mittelohrentzündung überstanden, Marinus Höß eine Muskelverletzung. „Es wäre schon fatal, wenn mir die Mannschaft mit einer mangelhaften Einstellung ein faules Ei ins Nest legt“, meint Schnitzenbaumer. Gefeiert wird dennoch. Immerhin steht am Montag sein 39. Geburtstag an.

