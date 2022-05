Vorteil abgegeben: Irschenberg verliert in Fischbachau

Zu Fall gebracht haben die Fischbachauer nicht nur Irschenbergs Benedikt Monn in diesem Zweikampf, sondern auch den Vorteil des TSV im Aufstiegsrennen. © Thomas Plettenberg

Der TSV Irschenberg gibt bei den SF Fischbachau den Vorteil im Aufstiegsrennen aus der Hand.

Fischbachau – Nach wochenlangen Siegesserien hat erstmals eine der beiden Spitzenteams in der A-Klasse 3 gepatzt. Der TSV Irschenberg hat nach sieben Siegen am Stück bei den SF Fischbachau mit 0:1 verloren. Damit ist der SV Warngau nun auch bei gleich vielen Spielen Tabellenführer und hat die bessere Ausgangslage für das Saisonfinale. Fischbachau stellte seine Heimstärke erneut unter Beweis und hielt mit Einsatzbereitschaft, einem guten Rückhalt im Tor und einer Portion Glück der starken Offensive aus Irschenberg (74 Tore in 24 Spielen) stand.

„Das Spiel war im wahrsten Sinne des Wortes ein Spitzenspiel der A-Klasse“, sagt Thomas Gschwendtner, Trainer des Tabellendritten aus Fischbachau. Auch Irschenbergs Abteilungsleiter Lorenz Juffinger sah ein „hochklassiges Spiel, in dem sich Fischbachau den Sieg verdient hat“. Gleichzeitig hadert er ein wenig mit ausgelassenen Chancen und Pech im Abschluss. „Wenn alles normal läuft, müssen wir da mindestens einen Punkt holen, wenn nicht gewinnen.“ Doch den Treffer des Tages erzielte Alexandru Godeanu mit einem sensationellen Fernschuss nach einer guten halben Stunde. „Irschenberg hatte Feldvorteile und ein Chancenplus, aber wir haben auch immer wieder Nadelstiche gesetzt“, resümiert Gschwendtner. Irschenberg hat nun Wall vor der Brust. „Das ist jetzt wichtig und dann haben wir nächste Woche in Warngau alles in der eigenen Hand“, sagt Juffinger. emi

SF Fischbachau – TSV Irschenberg 1:0 (1:0)

Tor: 1:0 Godeanu (34.).