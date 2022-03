Wechsel an der Tabellenspitze: Warngau wieder vorne

Teilen

Das Spielglück erarbeitet sich der TSV Schliersee (schwarz) im Spitzenspiel bei den SF Fischbachau. © Ralf Poeplau

Das Aufstiegsrennen in der A-Klasse 3 spitzt sich schon zu Beginn der Rückrunde zu, während der Absteiger wohl schon feststeht.

Landkreis – Der SV Warngau setzt sich in der A-Klasse drei wieder an die Spitze, der TSV Schliersee meldet sich mit einem Sieg im Spitzenspiel zurück im Aufstiegsrennen und der SC Wall entledigt sich aller Abstiegssorgen.

SG Waakirchen/Schaftlach – SV Warngau 0:3 (0:2)

Tore: 0:1 Klaus (6.), 0:2/0:3 Gerr (28./50).

Warngau ist im Derby gegen Waakirchen/Schaftlach seiner Favoritenrolle gerecht geworden und hat mit 3:0 gewonnen. SVW-Trainer Daniel Mayer zeigte sich zufrieden: „Das war ein verdienter Sieg. Wir konnten einiges aus dem Trainingslager umsetzen.“ Bereits nach sechs Minuten markierte Sebastian Klaus die Führung, Benedikt Gerr legte Mitte der ersten Hälfte nach. „Die ersten beiden Gegentore fielen nach krassen individuellen Fehlern“, hadert SG-Trainer Vincent Lechner, der aber eingesteht, dass der Sieg in Ordnung geht. Wenn auch „ein bisschen zu hoch“, wie Lechner sagt. Im zweiten Durchgang netzte Gerr erneut ein zum 3:0-Endstand.

TSV Bad Wiessee – TSV Irschenberg 1:1 (1:0)

Tore: 1:0 Brunninger (43./FE), 1:1 Moser (72.).

Irschenberg ist in Bad Wiessee nicht über ein 1:1 hinausgekommen. „Ein Unentschieden, das sich nach der zweiten Halbzeit eher wie eine Niederlage anfühlt“, findet Abteilungsleiter Lorenz Juffinger. Denn vor allem in den zweiten 45 Minuten hatten die Gäste deutlich mehr vom Spiel. Allerdings rannte Irschenberg einem Rückstand aus der ersten Hälfte hinterher, Florian Brunninger einen Foulelfmeter zur Wiesseer Führung verwandelt. „Die erste Halbzeit war gut von uns. Wir sind verdient in Führung gegangen“, findet Wiesssees Trainer Andreas Rohnbogner. „Am Ende können wir aber froh sein, dass wir nicht noch das 1:2 kassiert haben. Da haben wir kämpferisch gut dagegengehalten.“

SC Wörnsmühl – SV Miesbach II 2:1 (1:1)

Tore: 0:1 Veit (9.), 1:1 A. Fichtner (32.), 2:1 M. Fichtner (80./FE).

Wörnsmühl ist erfolgreich aus der Winterpause gekommen und hat Miesbach mit 2:1 geschlagen. Von Beginn an versuchten die Hausherren, das Spiel zu machen, wurden aber nach neun Minuten ausgekontert. „Das war ein guter Beginn von uns“, findet Miesbachs Trainer Christian Pralas. Doch Wörsnmühl blieb dran und erarbeitete sich Chancen. „Wir haben uns nicht aus der Ruhe bringen lassen und weiterhin permanent Druck gemacht“, sagt SC-Coach Klaus Wörndl. Die Fichtner-Zwillinge Andreas und Matthias drehten die Partie zugunsten des SC in einem insgesamt guten A-Klassenspiel.

Wadlbeißer: Alle Folgen des Lokalsport-Podcasts in der Übersicht.

SV Parsberg – SV Arget 0:4 (0:2)

Tore: 0:1 Zieringer (9.), 0:2 Berger (18.), 0:3 Blaschko (62.), 0:4 Berger (82.).

Der SV Parsberg ist im Heimspiel gegen den SV Arget mit 0:4 unter die Räder gekommen. . „Heute hat die Mannschaft gewonnen, die ihre Chancen genutzt hat“, ärgert sich Abteilungsleiter Michael Ohneberg. Denn die Hausherren scheiterten an ihrer eigenen Chancenverwertung und der Effizienz der Gäste. „Wir hatten alleine in den 15 Minuten vor der Pause drei Großchancen.“ Argets Spielertrainer Michael Zieringer brachte sein Team mit dem 1:0 in der neunten Minute in Front. Fortan trafen die Gäste in regelmäßigen Abständen.

SF Fischbachau – TSV Schliersee 1:3 (0:1)

Tore: 0:1 T. Löw (8.), 0:2/0:3 Csordas (58./71.), 1:3 Zehetmair (89.).

Ein bisschen kam er sich vor, als sei er in der falschen Kabine gewesen, erzählt Fischbachaus Trainer Thomas Gschwendtner nach der 1:3-Niederlage gegen Schliersee. „Alles, was ich meiner Mannschaft mitgegeben habe, haben die Schlierseer gemacht.“ Und so erarbeiteten sich die Gäste das Spielglück. „Wir hatten mehr Spielanteile und waren wesentlich besser in den Zweikämpfen“, sagt Schliersees Abteilungsleiter Patrick Quinz. „Jeder hat sich reingehauen und den Kampf angenommen.“ Es waren Thomas Löw und zweimal Daniel Csordas, die die Treffer für Schliersee erzielten. Fischbachau verliert dadurch den Platz an der Tabellenspitze und ist jetzt Dritter.

SF Föching – SC Wall 2:8 (1:4)

Tore: 0:1 Schumacher (1.), 0:2 Harraßer (8.), 1:2 Davies (28.), 1:3 Harraßer (36.), 1:4 F.J. Stoib (43.), 1:5 Münch (60./FE), 1:6 F.J. Stoib (75.), 1:7/1:8 Schumacher (78./79.), 2:8 März (86.).

Wall hat sich gegen Föching wahrlich in einen Rausch gespielt. Ein „unglaublich wichtiger Sieg“, sagt Trainer Sepp Bernöcker. Denn mit dem Dreier distanziert Wall Föching auf neun Punkte und hat somit fast nichts mehr mit dem Abstieg zu tun. Damit müssen sich aber die Föchinger vermutlich anfreunden, denn die direkten Duelle gegen die Mitkonkurrenten sind gespielt und die SF stehen immer noch ohne einen Sieg am Tabellenende. „Heute hat alles gefehlt“, sagt Trainer Andreas Theofilidis zur 2:8-Klatsche. „Wall hat es gut gespielt und unsere Fehler eiskalt genutzt.“

TSV Hartpenning - Türk Spor Hausham 3:0 (0:0)

Vor allem im ersten Durchgang konnten Türk Spor Hausham noch gut dagegenhalten und sich die eine oder andere Torchance erarbeiten. „Grundsätzlich bin ich mit der ersten Halbzeit zufrieden, da konnten wir den Ball ein paar Mal gut laufen lassen“, erzählt Spielertrainer Mark Stettinger. Die Mehrzahl der Chancen hatten aber die Hausherren, die vor allem im zweiten Durchgang besser waren und verdient gewannen. „Wir hätten auch früher in Führung gehen können“, findet Hartpenning-Trainer Werner Klinke. „Wir sind in der zweiten Halbzeit höher gestanden und haben mehr Bälle im Mittelfeld erobert.“ Die Hartpenninger trafen nach dem Seitenwechsel dreimal und spielten zum ersten Mal in der Saison zu null. emi