Weiter an Boden verloren: TSV Otterfing verliert gegen Langengeisling

Intensive Zweikämpfe lieferten sich Otterfing und Langengeisling am Nordring. Hier duelliert sich Otterfings Andreas Schmalz (2.vl.) mit Fabian Aigner – genau beobachtet von Jonas Eder. © Thomas Plettenberg

Ein Freistoß macht den Unterschied: Nach dem 0:1 gegen den FC Langengeisling wird die Luft für den TSV Otterfing im Abstiegskampf der Bezirksliga Ost immer dünner.

Otterfing – Ein Blick auf die Tabelle rechtfertigte es zweifelsfrei, das Nachholspiel zwischen dem TSV Otterfing und dem FC Langengeisling als vorentscheidende Begegnung um den Klassenverbleib zu bewerten. Und es war echt eine enge Kiste, die am Nordring vonstattenging. Über die Qualität des einzigen Treffers des Abends waren die Meinungen zwischen genial und Glücksschuss unterschiedlich. Aber über die Auswirkung des 1:0-Sieges der Geislinger sind sich alle einig. Otterfing steckt nun tief im Abstiegssumpf. Sehr tief.

„Es herrscht jetzt keine Weltuntergangsstimmung bei uns. Es ist um vieles gegangen, aber nicht um alles. Solange rechnerisch der Klassenerhalt noch möglich ist, glauben wir auch daran“, versucht Mike Probst einige positive Körner zu verstreuen. Aber schlussendlich ist auch dem Otterfinger Trainer klar, dass in den noch ausstehenden acht Begegnungen auch die besten Fünf im Plan stehen. Gegner, gegen die in der Hinrunde nicht ein einziger Punkt erzielt wurde.

Das Spiel gegen Langengeisling entwickelte sich exakt, wie es im Abstiegskampf zu erwarten war. Viel Laufarbeit zwischen den Strafräumen und intensiv geführte Zweikämpfe. Mit Strafraumszenen aber konnten beide Kontrahenten nur sporadisch aufwarten. Die dickste Chance der ersten Halbzeit ging an die Platzherren. Maximilian Dengler nahm einen Pass von der rechten Seite auf, setzte sich gegen zwei Gegenspieler durch und hatte nur noch den Torwart vor sich (21.). Aber er spitzelte den Ball am langen Eck vorbei.

Hintermaier trifft aus 35 Metern

Auch der zweite Abschnitt stand im Zeichen permanenter Zweikämpfe. Wobei es mit fortschreitender Spieldauer den Anschein hatte, als wenn der Gast aus dem Erdinger Stadtteil mit einem Auswärtspunkt, also einem Unentschieden, zufrieden wäre, beschränkten sich doch die Geislinger in der zweiten Halbzeit immer mehr auf die Strafraumsicherung. Aber die optische Überlegenheit der Otterfinger erwies sich als brotlose Kunst. Schüsse aus der zweiten Reihe brachten keine Gefahr und hoch in den Sechzehner geschlagene Flanken wurden zur permanenten Beute der Gäste.

Als Langengeisling nach einem Entlastungsangriff zu einem Freistoß kam, legte sich Maxi Hintermaier den Ball zurecht. Mit einer Entfernung von 35 Metern zum Tor erwarteten Freund und Feind eine Vorlage in den Strafraum. Aber der Schuss des langjährigen Regional- und Bayernligaspielers wurde lang und länger und senkte sich hinter Leon Westner ins Netz (76.). „Offensichtlich hat sich mein Torwart verschätzt“, bewertet Probst die Aktion. Dass die in Führung liegenden Gäste nur noch den Strafraum vernagelten, war absehbar gewesen.

„Kein Vorwurf an einen Einzelnen oder das Team. Jeder ist an die Leistungsgrenze gegangen“, hebt Probst die schützende Hand. Wohl wissend, dass nun der erste Nagel fest im Abstiegssarg steckt.

TSV Otterfing – FC Langengeisling 0:1 (0:0)

TSV Otterfing: Westner - J. Eder, Höcker, Riblinger, Scherer - Ott (74. Lankes), K. Eder, Schmalz, A. Eder (86. M. Eder) - Bacher, Dengler (74. Küfler).

Tor: 0:1 Hintermaier (76.).

Gelbe Karten: J. Eder, A. Eder, Küfler - Aigner, Faltlhauser, Dornauer, Kaiser.

Zuschauer: 80.

Schiedsrichter: F. Fathi (SV Stadtwerke München).