Weiter glücklos: TuS Holzkirchen II verliert in Altenstadt

Bis zum Schluss stemmten sich die Holzkirchner (grün) gegen die Niederlage in Altenstadt. © Roland Halmel

Der TuS Holzkirchen II unterliegt in Altenstadt mit 2:3 und trauert auch einem nicht gegebenen Elfmeter hinterher.

Holzkirchen – Der TuS Holzkirchen II ist noch nicht dort angekommen, wo er in der Kreisliga-Abstiegsrunde gerne sein möchte. Das hat in erster Linie punktetechnische Gründe. Denn auch in Altenstadt, beim vierten Auswärtsspiel in Serie, blieben die Grün-Weißen bei der knappen 2:3-Niederlage ohne Punkte.

„Es ist mir eigentlich unbegreiflich, wie man solch ein Spiel nicht gewinnen kann“, ärgert sich TuS-Coach Florian Ächter. Dabei zeigten sich die TuS-Kicker – im Vergleich zur krachenden 1:5-Klatsche vor einer Woche in Weßling – deutlich verbessert. „Wir waren von Beginn an aggressiv und haben gut dagegengehalten“, betont Ächter. Das einzige Manko: die mitunter „katastrophale Chancenverwertung“. Obendrein hatten die TuS-Kicker Pech. Dann nämlich, als ein Schuss von Holzkirchens Drilon Shukaj von einem Feldspieler auf der Linie geklärt werden konnte. „Die Hand geht klar zum Ball“, stellt Ächter klar. Der vermeintliche Elfmeterpfiff blieb jedoch aus. Ungeachtet dessen hätten die Grün-Weißen nach zahlreichen Gelegenheiten in der Anfangsphase durchaus führen können. „Aber wir bringen es einfach nicht rein“, resümiert Ächter.

Die Gastgeber zeigten sich dagegen äußerst kaltschnäuzig. In der Schlussphase der ersten Hälfte zirkelte Altenstadts Daniel Holzmann zunächst einen Schuss zum 1:0 ins lange Eck, ehe er unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff nach einem Freistoß am schnellsten schaltete und zur 2:0-Pausenführung für Altenstadt abstaubte.

Nach dem Seitenwechsel versuchte die TuS-Reserve noch einmal kräftig aufs Tempo zu drücken. Zunächst mit Erfolg: Nach einem Foul an Bastian Feldbrach verwandelte Shukaj den fälligen Strafstoß zum 1:2-Anschlusstreffer. Doch praktisch im Gegenzug stellten die Gastgeber nach einem Freistoß zum 3:1 den alten Abstand wieder her. Trotzdem gaben sich die TuS-Kicker nicht auf. Tim Feldbrach verkürzte mit einem sehenswerten Schuss aus 25 Metern rund zwanzig Minuten vor dem Ende noch einmal auf 2:3. Der erhoffte Ausgleich blieb in einer hitzigen Schlussphase allerdings aus. „Wir hatten heute Chancen für fünf oder sechs Tore, machen aber nur zwei“, moniert Ächter. „Altenstadt war einfach effektiver.“

In der kommenden Woche steht das erste Heimspiel des TuS auf dem Programm. Es bleibt zu hoffen, dass es dort endlich mit dem ersten Dreier klappt. meh

TSV Altenstadt – TuS Holzkirchen II 3:2 (2:0)

TuS Holzkirchen II: Lewerenz - Gumberger, Ritter von Weinzierl, Hummelsberger, Eichner (5. B. Feldbrach), Ledermann, Glatz, T. Feldbrach, Rasi (52. Kirmayr), Mayer, Shukaj.

Tore: 1:0/2:0 Holzmann (39./45.), 2:1 Shukaj (60./FE), 3:1 Streit (62.), 3:2 T. Feldbrach (69.).

Gelbe Karten: Lautenbacher, Streit, Mavrokefalos – Ledermann, T. Feldbrach, Rasi.

Schiedsrichter: Alexander Renz.

Zuschauer: 40.