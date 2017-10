"Weltmacht" Doppler/Preuhs zurück: Holzkirchen ärgert Raben

Punkteteilung

von Hans Spiegler schließen

Holzkirchen – Zurück und sofort maßgeblich Anteil am Punktgewinn: Die Holzkirchner Defensiv-Stützen Maximilian Preuhs und Lars Doppler haben bei ihrem Comeback gegen Bayernliga-Tabellenführer SV Pullach mehr als überzeugt.

Mit starker Abwehrarbeit, Laufbereitschaft und Kampfeswillen erspielte sich der TuS gegen die Übermacht der Liga ein 1:1. Ein Punkt, der aufgrund der Dominanz, die die Holzkirchner gegen Ende der Partie auf Pullach ausübten, eigentlich zu wenig war.

Es ist eine Weisheit, die in fast allen Sportarten ihre Gültigkeit hat: Herausragende Spieler machen ihre Mitspieler besser. Zu spüren war dies beim TuS vom Anpfiff weg. Die Unsicherheit, die die Holzkirchner in den vergangenen Wochen – vor allem in den zweiten Halbzeiten – ausstrahlten, kam gegen den Tabellenführer nicht einmal zum Vorschein. „Die zwei sind eine Weltmacht. Das ist bei uns jedem bewusst“, sagt Kapitän Benedikt Zeisel über die Rückkehrer. „Wenn sie spielen, weiß jeder, dass nichts anbrennt, deswegen bin ich froh, die beiden vor mir zu haben.“ Zur Folge hatte dies, dass die Gäste zwar mehr Ballbesitz hatten, jedoch – bis auf einen Schuss von der Mittellinie, der auf der Latte aufsetzte – die ungefährlichere Elf blieben.

Vielmehr war es die Mannschaft von Trainer Gediminas Sugzda, die mit der ersten großen Gelegenheit in Führung ging: Mehrere Passstationen führten Linksverteidiger Christopher Korkor, der mit Maxi Schulz die souveräne Viererkette komplettierte, an den Flügel, von wo er eine maßgeschneiderte Flanke auf den Kopf von Franz Fischer brachte. Der Stürmer setzte den Kopfball in der 21. Minute an den linken Innenpfosten und bescherte dem Heimteam das 1:0. „Die defensive Sicherheit überträgt sich auf die Mannschaft“, meint Sugzda über das Auftreten seiner Elf.

Trotz all dem stand dem TuS immer noch der Tabellenführer gegenüber, der nach dem Gegentor einen Gang hochschaltete, sodass sich ein unterhaltsamer Schlagabtausch entwickelte. Erst wehrte Zeisel im Eins-gegen-Eins mit Christoph Dinkelbach reaktionsstark ab, als kurz darauf Julian Allgeier, Preuhs und auch Josef Sontheim in ihren Abschlüssen zu ungenau waren. Letzterer war froh, erstmals auf der gewohnten offensiven Flügelposition agieren zu dürfen. Der schnelle Außenspieler sorgte immer wieder für Nagelstiche.

Nach Wiederanpfiff leisteten sich die Holzkirchner jedoch einen der wenigen krassen Schnitzer: Lukas Keßler spielte tief in der eigenen Hälfte einen Fehlpass genau in die Füße eines Pullacher Stürmers. Dieser leitete weiter auf Top-Torjäger Lukas Dotzler, der bis dahin von der TuS-Defensive aus der Partie genommen war. Dotzler zeigte seine ganze Klasse und spitzelte den Ball an Zeisel vorbei zum Ausgleich. „Das war leider ein sehr einfaches Gegentor, das so nicht passieren darf“, kritisiert Coach Sugzda.

Die Schlussphase gehörte dann der Heimmannschaft: Nachdem Dotzler einen Abpraller neben dem Tor platzierte, waren Zeisels Kollegen drauf und dran, drei Punkte gegen den SV einzufahren. Die größte Chance nutzte Allgeier eigentlich schon zuvor in der 65. Minute und hob den Ball nach einem Pass hinter die Abwehr über den Torwart zum vermeintlichen 2:1 – doch Schiedsrichter Benedikt Öllinger entschied auf Abseits. Die letzten Hochkaräter vergaben Sontheim und Allgeier, sodass es beim 1:1-Unentschieden blieb.

Ein hochverdienter Erfolg, wie Zeisel meint: „Wir sind froh über den Punkt gegen die Übermacht aus Pullach. Wir haben uns nach der Niederlage vergangene Woche ausgesprochen und sind zum Entschluss gekommen, dass wir als Team eine Einheit auf dem Platz demonstrieren müssen. Ich denke, dass wir das heute bewiesen haben.“

Quelle: fussball-vorort.de