Weyarn beendet die Durststrecke - Bayrischzell gewinnt gegen Irschenberg

Den entscheidenden Schritt schneller war der TSV Weyarn, hier Quirin Bartl, im Duell mit dem FC Rottach-Egern. © Thomas Plettenberg

Der TSV Weyarn beendet gegen den FC Rottach-Egern seinen Negativlauf, der SV Bayrischzell gewinnt gegen den TSV Irschenberg und die DJK Darching verliert.

Landkreis – In der Kreisklasse 3 hat der TSV Weyarn seine Negativserie mit einem Sieg gegen den FC Rottach-Egern beendet. Das zweite Landkreisduell entschied Bayrischzell gegen Irschenberg für sich. Darching hingegen musste sich der SG Aying/Helfendorf geschlagen geben. Nicht im Einsatz war der SV Warngau.

TSV Weyarn - FC Rottach-Egern 1:0 (0:0)

Tor: 1:0 Bensch (82.).

Nach zehn Spielen ohne Sieg konnte der TSV Weyarn beim Landkreisduell gegen Rottach-Egern einen Dreier einfahren. Die erste Halbzeit war ausgeglichen, zwingende Chancen waren Mangelware. Nach dem Seitenwechsel wurden die Hausherren druckvoller und ließen einige gute Möglichkeiten liegen. Den goldenen Treffer erzielte Moritz Bensch zehn Minuten vor Schluss bei einem Alleingang. Die Schlussoffensive der Gäste blieb erfolglos, sodass die TSV-Kicker wieder jubeln durften. „Wir haben in der ersten Halbzeit wenig zugelassen und uns selbst einige Chancen erarbeitet haben. Nach der Pause hatte Weyarn die besseren Möglichkeiten, aber wir hätten auch einen Elfmeter bekommen können. Letztlich wäre ein Unentschieden wohl am Gerechtesten gewesen“, resümierte Rottachs Coach Bernhard Gruber. „Es war wichtig, dass die Mannschaft die Leistung des Spiels in Darching bestätigen konnte. Von den Chancen her war der Sieg verdient. Wichtig war für uns aber vor allem, dass wir wieder zwei A-Jugendspieler einbauen konnten, die sich super eingefügt haben“, sagte TSV-Trainer Helmut Schenk.

DJK Darching – SG Aying/Helfendorf 1:3 (0:0)

Tore: 1:0 S. Sitzberger (60.), 1:1 Wohlschläger (67.), 1:2 (75.) Demmel, 1:3 (83.) Wohlschläger.

„Ein Unentschieden wäre leistungsgerecht gewesen, aber Helfendorf war die cleverere Mannschaft und hat deshalb gewonnen“, sagte DJK-Trainer Patrick Lachemeier nach dem Heimspiel gegen die SG Aying/Helfendorf. Nach verteilten 45 Minuten stand es zur Pause torlos 0:0. Im zweiten Durchgang brachte Simon Sitzberger die Hausherren in Führung. Dann nutzten die Gäste einen falsch gewunkenen Einwurf zu einem schnellen Angriff, der zum Ausgleich führte. Wenig später gab Darching eine Ecke zu und wurde prompt mit einem Gegentreffer für die Fairness bestraft. Fünf Minuten später machten die Gäste den Sack zu.

SV Bayrischzell – TSV Irschenberg 3:1 (1:0)

Tore: 1:0 Leitner (31.), 2:0 Simmerl (61./FE), 2:1 Futschek (87.), 3:1 K. Häusler (90.)

Der SV Bayrischzell hat sich nach der schwachen Vorstellung in Warngau rehabilitiert und gegen das Tabellenschlusslicht Irschenberg einen Heimsieg gefeiert. Damit hat der SV weiterhin Außenseiterchancen auf die Aufstiegsrunde. Lukas Leitner brachte die Gastgeber in Führung. Nach einer Stunde verwandelte Martin Simmerl einen Elfmeter zum 2:0 und sorgte für die Vorentscheidung. Nach einem schnell ausgeführten Einwurf kam Irschenberg per Kopfball von Martin Futschek noch einmal heran, doch Kilian Häusler machte auf Vorarbeit von Lukas Müller den Sack zu. „Wir sind gut ins Spiel gekommen und in Führung gegangen. Nach der Pause haben wir Druck gemacht, aber nichts reingebracht, bis per Elfmeter das 2:0 gefallen ist. Insgesamt war der Sieg verdient und hätte höher ausfallen können, wenn wir unsere Chancen besser nutzen. Am Ende zählen nur die drei Punkte“, resümierte SV-Trainer Wacco Schmid. „Die Leistung war in Ordnung, aber es hat am letzten Pass oder am Abschluss gefehlt. Bayrischzell war gefährlicher und hat verdient gewonnen“, berichtete TSV-Abteilungsleiter Lorenz Juffinger.

FC Deisenhofen III – SV Warngau Di. 19.30 Uhr

Kurzfristig verlegt wurde das für Samstag angesetzte Duell zwischen dem FC Deisenhofen III und dem SV Warngau. In Deisenhofen war die Flutlichtanlage ausgefallen. Die Partie wird am Dienstag um 19.30 Uhr auf dem Kunstrasen im Münchner Vorort ausgetragen. ts