Kreisklasse: Weyarn vergeigt Abstiegs-Endspiel – FC Rottach-Egern geht in die Relegation

Mit Köpfchen: Irschenbergs Florian Spindeldreher erzielte beim 8:0 seiner Elf Treffer Nummer zwei. © mk

Am letzten Spieltag sind in den Kreisklassen-Gruppen fast alle Entscheidungen gefallen. Der TSV Weyarn steht nach einer 1:4-Niederlage in Krün als Absteiger in die A-Klasse fest.

Miesbach – In die Verlängerung geht die Saison hingegen für den FC Rottach-Egern, der gegen Eurasburg mit 1:2 verlor und in die Relegation muss.

Meisterrunde B

TuS Geretsried II – DJK Darching 7:0 (4:0)

Tore: 1:0 Klein (9.), 2:0 Buchner (10.), 3:0 Klein (11.), 4:0 Klein (36.), 5:0 Walter (46.), 6:0 Bauer (72.), 7:0 Lux (87.)

Chancenlos war die DJK Darching beim TuS Geretsried II, der sich beim 7:0-Heimsieg den Aufstieg in die Kreisliga sicherte. „Wir sind dezimiert angereist, der TuS war super aufgestellt und hatte einen 20-Mann-Kader“, sagte DJK-Trainer Patrick Lachemeier über sein letztes Spiel als Coach der Darchinger. Zu gewinnen gab es für die DJK auf dem Geretsrieder Rasen also nichts. Die Hausherren hatten das Spiel jederzeit im Griff und siegten am Ende auch in dieser Höhe verdient. „Die spielen einen super Fußball und sind verdient aufgestiegen“, so Lachemeier weiter. Gefeiert wurde bei den Darchingern nach dem Spiel dennoch auf dem heimischen Pfingstfest.

Abstiegsrunde G

FC Rottach-Egern – Eurasburg-B’berg 1:2 (0:1)

Tore: 0:1 Bergmoser (41.), 0:2 Kerschbaumer (62.), 1:2 Stöckl (81.)

Den letzten Strohhalm auf den direkten Klassenerhalt konnte der FC Rottach-Egern beim Heimspiel gegen Eurasburg nicht ergreifen. Die Kicker vom Birkenmoos unterlagen zu Hause dem SV Eurasburg-Beuerberg mit 1:2 und haben nun in der Relegation die Chance, die Liga noch zu halten. Eurasburg hatte mehr vom Spiel und die besseren Chancen, entsprechend war der Sieg am Ende auch leistungsgerecht. „Wir waren vom Kopf her nicht frei. Das muss sich für die Relegation ändern. Eurasburg hat das Spiel dominiert und verdient gewonnen“, resümierte FC-Trainer Bernhard Gruber. Die Gäste führten nach einer Stunde mit 0:2, der Anschlusstreffer durch Markus Stöckl kam zu spät.

TSV Irschenberg – SV Bayrischzell 8:0 (5:0)

Tore: 1:0 Veigel (13.), 2:0 Spindeldreher (20.), 3:0 Veigel (21.), 4:0 Moczina (35.), 5:0 Veigel (37.), 6:0 Stastka (50.), 7:0 Veigel (64.), 8:0 Palivec (74.)

Mit dem letzten Aufgebot reiste der SV Bayrischzell zum Auswärtsspiel beim TSV Irschenberg. Entsprechend konnten die Hausherren, die bereits als Absteiger feststanden, das Spiel machen und erzielten ihre acht Treffer in regelmäßigen Abständen. Mann des Tages war Andreas Veigel mit vier Toren. „Wir sind mit voller Bank ins Spiel gegangen, haben ein gutes Spiel gemacht und schöne Tore geschossen“, berichtet TSV-Abteilungsleiter Lorenz Juffinger. Auf der anderen Seite das Gegenteil: „Uns haben acht Stammspieler gefehlt, von daher hatten wir keine Chance“, sagt SV-Trainer Wacco Schmid.

Im Anschluss verabschiedeten die Hausherren Petr Stastka und Marek Palivec, die beide den Verein wechseln. Zudem haben Benedikt Monn und Bernd Kirchberger ihre Fußballschuhe an den Nagel gehängt. Auch Trainer Marcus Huber wird die Irschenberger verlassen.

Abstiegsrunde H

SV Warngau – ASV Eglfing 2:1 (1:1)

Tore: 1:0 B. Gerr (41.), 1:1 Ertl (44.), 2:1 Gschwendtner (88.)

SV-Trainer Daniel Mayer war nach dem letzten Saisonspiel seiner Truppe rundum zufrieden: „Es war ein intensives Spiel. Beide Mannschaften sind körperlich zur Sache gegangen und wollten gewinnen.“ Letzteres gelang verdientermaßen den Gastgebern, findet der Coach: „Wir waren die bessere Mannschaft und hatten einen schönen Ausklang.“ Benedikt Gerr hatte die Hausherren fünf Minuten vor der Halbzeit in Führung geschossen, der Ausgleich fiel jedoch postwendend. Im zweiten Durchgang hatten die Hausherren etwas mehr vom Spiel. Der gerechte Lohn war der Siegtreffer durch Toni Gschwendtner in der Schlussphase per Kopfball.

SV Krün – TSV Weyarn 4:1 (1:0)

Tore: 1:0 Benz (26.), 2:0 Feuerecker (58.), 2:1 Klumpp (67.), 3:1 Holzner (72.), 4:1 Holzer (73.)

Mit einer 1:4-Niederlage beim Abstiegs-Duell in Krün hat sich der TSV Weyarn in die A-Klasse verabschiedet. „Insgesamt war der Sieg für Krün verdient. Wir haben hinten keinen Zugriff bekommen und vorne hat der letzte Pass gefehlt“, sagte Weyarns Trainer Helmut Schenk nach dem Schlusspfiff. Die Hausherren hatten bereits im ersten Durchgang die besseren Möglichkeiten und führten nach 45 Minuten verdient mit 1:0. Nach dem 2:0 sorgte Weyarns Pascal Klumpp mit einem Kopfballtreffer nach einer Ecke noch einmal für Hoffnung bei den Klosterdörflern. Doch fünf Minuten später machten die Hausherren den Sack zu. Damit ist der TSV neben Irschenberg der zweite Landkreis-Absteiger aus der Kreisklasse. Schenk: „Bitter, aber wir greifen nächstes Jahr in der A-Klasse wieder an.“ ts