Wichtige Spiele für Hausham und Weyarn - Derby zwischen Darching und Rottach

Offensiv kam vom TSV Weyarn (grün) zu wenig im Heimspiel gegen die SF Egling. © Steffen Gerber

Im Endspurt der Kreisklassen-Saison geht es vor allem für die SG Hausham und den TSV Weyarn noch um viel. Die einen wollen in die Relegation, die anderen diese unbedingt vermeiden.

Landkreis – Am vorletzten Spieltag der Kreisklasse 2 geht es für zwei Mannschaften aus der Region noch um die Relegation. Die SG Hausham braucht als Tabellenzweiter noch einen Sieg, um sicher für die Aufstiegsspiele zur Kreisliga planen zu können. Am Sonntag ist die SG in Wolfratshausen zu Gast. Auf der anderen Seite der Tabelle kämpft der TSV Weyarn um den Klassenerhalt und möchte gegen Geretsried punkten. Ohne Druck können beide Teams ins Landkreis-Duell zwischen der DJK Darching und dem FC Rottach-Egern gehen, zudem empfängt der SV Bayrischzell den SV Ascholding/Thanning. Alle Spiele beginnen am Sonntag um 15 Uhr.

SV Bayrischzell – SV Ascholding/Thanning

Der SV Bayrischzell wird die Saison wohl auf dem fünften Tabellenplatz beendet, eine sehr gute Platzierung für das Team aus dem Süden des Landkreises. Dennoch werden die SV-Kicker das letzte Heimspiel gegen den SV Ascholding/Thanning nicht zum Austrudeln nutzen, sie möchten sich mit einer guten Leistung und einem Heimsieg bei den Fans für die Unterstützung bedanken. „Nach dem Motto ‚Alle guten Dinge sind drei’ wollen wir auch unser letztes Heimspiel mit einem Sieg abschließen. Wir haben aus dem Hinspiel noch eine Rechnung offen, bei dem wir unseren Torwart nach zehn Minuten verloren haben und das mit einem 0:0 geendet ist“, erklärt SV-Trainer Wacco Schmid. Die Gäste müssen noch punkten, um den Klassenerhalt einzutüten.

DJK Darching – FC Rottach-Egern

Ohne Druck gehen die DJK Darching und der FC Rottach-Egern ins Landkreis-Duell. Die Hausherren haben nach den jüngsten Niederlagen nur noch rechnerische Chancen auf den zweiten Platz, Rottach machte mit dem Auswärtssieg bei den FF Geretsried am vergangenen Wochenende den Ligaverbleib perfekt. „Nach der bitteren Niederlage beim TuS Geretsried II heißt es für unser Team Mund abwischen und noch einmal konzentriert in die letzten beiden Spiele zu gehen“, erklärt DJK-Abteilungsleiter Andreas Hallmannsecker. Den verletzten Stammkeeper Max Weber ersetzt gegen Rottach Djalamfeu „Sepp“ Djihounouck.

„Uns gehen aufgrund von Corona, Urlaub und Arbeit langsam wieder die Leute aus, aber zum Glück ist das Thema Klassenerhalt schon durch. Wir können befreit aufspielen und werden den Kader mit Spielern aus der zweiten Mannschaft auffüllen“, erklärt FC-Trainer Klaus Beckmann. „Wir werden die letzten beiden Spiele nutzen, um uns auf die nächste Saison vorzubereiten, und hoffen aus Darching nicht mit leeren Händen nach Hause zu fahren.“

TSV Weyarn – TuS Geretsried II

Nach der bitteren Heimpleite im Nachholspiel gegen Egling steht der TSV Weyarn beim Heimspiel gegen den TuS Geretsried II unter Druck. Nur einen Punkt liegt der TSV aktuell vor dem SV Eurasburg-Beuerberg, der zeitgleich zu Hause auf die SG Aying/Helfendorf trifft. Immerhin hat sich die personelle Situation bei den Hausherren ein wenig gebessert. Gegen Geretsried stehen Florian Butzenberger und Jonas Egger wieder zur Verfügung. Allerdings erwartet die Klosterdörfler ein schweres Heimspiel, denn der Tabellenvierte reist mit einer Serie von neun Siegen ins Oberland. „Geretsried ist der klare Favorit und wir haben nichts zu verlieren. Im Kampf um den Klassenerhalt hilft uns natürlich jeder Punkt weiter. Ich erwarte von der Mannschaft vollen Einsatz, dann ist immer auch alles möglich“, sagt TSV-Trainer Helmut Schenk.

BCF Wolfratshausen II – SG Hausham

Ein Sieg fehlt der SG Hausham vor dem Auswärtsspiel bei der zweiten Mannschaft des BCF Wolfratshausen noch, um die Teilnahme an der Aufstiegsrelegation zur Kreisliga perfekt zu machen. Zuletzt siegten die Knappen während der Woche bei den FF Geretsried mit 1:0 und blieben damit dreimal in Folge ohne Gegentreffer. Eine solide Defensive wird es auch am Sonntag in Wolfratshausen brauchen, denn die Hausherren stecken als Tabellenletzter noch tief im Abstiegskampf. „Wir wollen in Wolfratshausen die Relegation fix machen. Wir erwarten einen motivierten Gegner, der seine letzte Chance nutzen möchte und sich gegen den Abstieg stemmen wird“, erklärt der Zweite SG-Abteilungsleiter Florian Fink. Verzichten müssen die Gäste beim BCF auf die drei verletzten Spieler Manuel Marcks, Benedikt Büchl und Maximilian Wagenpfeil. ts