Wichtiger Befreiungsschlag: SV Miesbach schlägt TSV Sauerlach mit 1:0

Teilen

Verdienter Jubel: Die Spieler des SV Miesbach beglückwünschen sich zum 1:0 gegen den TSV Sauerlach. © MAx Kalup

Das Thema Abstiegskampf ist vorerst vergessen beim SV Miesbach. Dem Team ist ein 1:0-Heimsieg gegen den TSV Sauerlach gelungen.

Miesbach – Nach dem 4:1-Auswärtssieg in Ohlstadt hat der SV Miesbach in der Kreisliga am Ostermontag nachgelegt und sich mit einem 1:0-Heimerfolg gegen den TSV Sauerlach den nächsten Dreier geholt. Damit schoben sich die Miesbacher im Klassement nach vorne und sollten vorerst mit dem Abstiegskampf nicht mehr allzu viel zu tun haben. Den entscheidenden Treffer erzielte Florian Voit bereits in der Anfangsphase.

„Es war ein Sieg des Willens“, kommentierte Miesbachs Trainer Hans-Werner Grünwald die Energieleistung seine Mannschaft. „Sauerlach hatte die bessere Spielanlage, aber wir haben uns dagegengestemmt und trotz der zahlreichen Ausfälle den Sieg nach Hause gebracht.“

Die Sauerlacher machten von Beginn an das Spiel, die besseren Chancen hatten aber die Kreisstädter. Das 1:0 fiel bereits nach acht Minuten. Florian Stoib setzte sich auf dem Flügel durch und legte ab in den Rückraum, wo Florian Voit goldrichtig stand und die Miesbacher in Front schoss. Mitte des ersten Durchgangs hatten die Sauerlacher die große Chance zum Ausgleich, doch SV-Keeper Tobias Magritsch fischte das Leder sehenswert aus dem Winkel. Markus Weinbacher hatte wenig später das 2:0 auf dem Fuß, sein Volleyschuss verfehlte das Gehäuse jedoch.

Auch nach dem Seitenwechsel hatte der SV zwei Mal die Chance auf die Vorentscheidung. Doch Voit schloss bei einem Abpraller zu überhastet ab und Weinbachers Schuss verfehlte das Tor. So blieb es weiterhin spannend und die Gäste drückten auf den Ausgleich. Aber erneut war Magritsch bei einem Kopfball der Gäste mit einer starken Parade zur Stelle. „Den muss er eigentlich machen“, berichtete Grünwald. So aber blieb sein Team weiterhin in Führung und kämpfte aufopferungsvoll, was am Ende auch belohnt wurde.

„Das Spiel war bis zum Ende spannend. Wir haben es gut geschafft, die Sauerlacher Führungsspieler aus der Partie zu nehmen“, resümierte Grünwald. „Bei unseren Kontern waren wir leider zu überhastet, aber die Mannschaft hat bis zum Ende um jeden Ball gekämpft und die Aufgabe stark erledigt.“ Durch den wichtigen Heimdreier gegen einen direkten Konkurrenten können die Miesbacher nach dem schwachen Rückrundenstart erst einmal durchatmen und sich auf eine entspannte Restsaison im Mittelfeld des Kreisliga-Klassements einstellen.

ts

SV Miesbach – TSV Sauerlach 1:0 (1:0)

SV Miesbach: T. Magritsch - Ma. Veit, Altenburg, Mündl, To. Veit - Pötzinger, Stoib, Feicht, Pindado - Weinbacher, Voit (55. Bauer)

Tor: 1:0 Voit (8.).

Gelbe Karten: Voit, Weinbacher - Nummer, Schmöller.

Schiedsrichter: Michael Rößle.

Zuschauer: 111.