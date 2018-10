Wieder untergegangen: TuS Holzkirchen II kassiert 0:7-Pleite 

Abgeblockt wurde die TuS-Reserve (in Weiß) von den Brunnthalern.

Keine Chanche gegen TSV Brunnthal

von Markus Eham schließen

Es sind derzeit nicht die Tage des TuS Holzkirchen II. Nach der bitteren 0:5-Pleite in Waldram setzte es nun das nächste Debakel: Mit 0:7 unterlag der TuS dem TSV Brunnthal.

Holzkirchen – Es sind derzeit nicht die Tage des TuS Holzkirchen II. Nach der bitteren 0:5-Pleite in Waldram setzte es nun das nächste Debakel: Mit 0:7 unterlagen die TuS-Kicker daheim dem TSV Brunnthal. „Die Leistung war sehr ernüchternd“, sagt TuS-Coach Alexander Maier. „Besonders für die zweite Halbzeit möchten wir uns bei unseren Fans entschuldigen.“

Denn in den ersten 45 Minuten hielten die Grün-Weißen noch gut dagegen. Nicht zuletzt, weil Maier einige taktische Veränderungen vornahm. So ersetzte Routinier Stefan Zimmerhakl Markus Grünewald im Tor, und Florian Mayer besetzte den Platz neben Dominik Stadler in der Innenverteidigung.

„Ich finde, dass es im ersten Abschnitt noch ein Spiel auf Augenhöhe war“, sagt Maier. Dennoch setzte sich Brunnthals Klasse durch. So köpfte Simon Neulinger nach einer Ecke beinahe unbedrängt ins TuS-Tor ein, ehe Fabian Porr sowie Andreas Reinisch in der Schlussphase der ersten Halbzeit einen komfortablen 3:0-Vorsprung dem Team aus dem Münchner Landkreis bescherten. Bitter, denn allen drei Gegentoren gingen grobe individuelle Fehler in der TuS-Defensive voraus.

Das war wohl zu viel für die Offensivbemühungen des TuS. Meist fehlte die letzte Durchschlagskraft im letzten Drittel. Dennoch vergaben sowohl Lukas Immle als auch Drilon Shukaj aus aussichtsreicher Position. Mental äußerst schwierig für die Gastgeber. „Nach den drei Gegentreffern in der ersten Halbzeit hat es die Mannschaft nicht mehr geschafft, sich aufzurappeln“, erklärt Maier. „Die zweite Halbzeit war dann desaströs.“ Konkret bedeutet das: Der TuS Holzkirchen II fand im zweiten Durchgang eigentlich nicht mehr statt. Zwei weitere Kopfballtore nach Standards sowie zwei weitere Treffer besiegelten das Heimdebakel sowie die zweite herbe Klatsche binnen weniger Tage. „Wir müssen auf die erste Halbzeit aufbauen“, sagt Maier. Vor allem aber gelte es den Fokus auf die kommenden Partien zu legen. Dann geht es gegen direkte Konkurrenten aus dem Tabellenkeller – beginnend mit dem Derby am Sonntag bei der SG Hausham.

TuS Holzkirchen II – TSV Brunnthal 0:7 (0:3)

TuS Holzkirchen II: Zimmerhakl – Hummelsberger, Mayer, Stadler, Stadlbauer – Immle, Adam (74. Ferkau), Mündl (46. Fuchs), Kriege (46. Scheidemann) – Capocefalo, Shukaj.

Tore: 0:1 (16.) Neulinger, 0:2 (38.) Porr, 0:3 (44.) Reinisch, 0:4 (51.) Roth, 0:5 (70.) Klaß, 0:6 (74.) Porr, 0:7 (83.) Betzler.

Schiedsrichter: Leonhard Winkler. Zuschauer: 50.

Gelbe Karten: Zimmerhakl.