Wiedergutmachung ist angesagt in der Kreisklasse

Teilen

Im Hinspiel setzte sich der FC Rottach-Egern (blau) gegen den SV Bayrischzell durch. © STEFAN SCHWEIHOFER

In der Kreisklasse 3 warten zwei Landkreisduelle und zwei Spiele gegen das Spitzenduo.

Landkreis – Etwas gutzumachen haben in der Kreisklasse 3 sowohl der SV Bayrischzell als auch der FC Rottach-Egern. Just diese beiden Teams treffen aufeinander. Das zweite Landkreisduell bestreiten die beiden Aufsteiger aus Irschenberg und Warngau. Schwere Aufgaben gegen die Top-Teams der Liga erwarten Darching und Weyarn.

FC Deisenhofen III – DJK Darching Sa. 14 Uhr

Wiederum mit neu formierter Innenverteidigung wird Darching in Deisenhofen antreten müssen, nachdem Christoph Lindmeier und Jörg Tovarnak nicht zur Verfügung stehen. „Ich glaube nicht, dass es einer Mannschaft gelingen wird, in Deisenhofen auf Kunstrasen zu gewinnen. Dafür sind sie zu stark“, sagt DJK-Trainer Patrick Lachemeier. Die Münchner Vorstädter mussten zu Hause erst zwei Gegentreffer hinnehmen und gingen stets als Sieger vom Platz. „Wir haben nichts zu verlieren und versuchen dagegenzuhalten. Ich freue mich trotzdem auf das Spiel, weil niemand was von uns erwartet“, sagt Lachemeier. Das Hinspiel hatte die DJK für sich entschieden.

TSV Weyarn – SG Aying/Helfendorf So. 14 Uhr

Seit vier Spielen wartet Weyarn auf einen Punktgewinn und empfängt nun die SG Aying/Helfendorf. Immerhin haben sich die personellen Probleme der Klosterdörfler etwas gebessert: Christian Wacker, Ferhat Aksoy, Julian Arndt und Christoph Bencic stehen wieder zur Verfügung. „Wir wollen uns stabilisieren und Ruhe in unser Spiel bekommen. Wir wollen kompakt und diszipliniert auftreten und versuchen, über den Kampf ins Spiel zu finden und Helfendorf das Leben so schwer wie möglich machen“, erklärt TSV-Trainer Helmut Schenk. Im Hinspiel gelang dies den Klosterdörflern gut: Sie nahmen beim 1:1 einen Punkt mit nach Hause. Mit einem ähnlichen Resultat könnten sie auch dieses Mal gut leben.

TSV Irschenberg – SV Warngau So. 15 Uhr

Ein hart umkämpftes Aufsteigerduell erwartet die Zuschauer in Irschenberg. Die Hausherren haben sich nach holprigem Start stabilisiert und zuletzt Rottach klar mit 5:0 bezwungen. Aber auch Warngau überzeugte mit einem 1:1 in Aying. Die Hausherren müssen auf Benedikt Monn, Bernd Kirchberger, Marek Palivec, Paul Maier und Markus Wernberger verzichten. „Gegen Warngau gab es noch nie ein leichtes Spiel. Wir wollen uns auf jeden Fall zu Hause teuer verkaufen und unseren Aufwärtstrend fortsetzen“, sagt TSV-Abteilungsleiter Lorenz Juffinger. „Wir können das Spiel in Ruhe angehen, den Druck hat Irschenberg. Aber wir haben eine große Chance, einen Schritt in die richtige Richtung zu machen. Wir sind gut drauf, haben sehr gut trainiert und wissen, was uns in Irschenberg erwartet“, sagt Warngaus Trainer Daniel Mayer.

SV Bayrischzell – FC Rottach-Egern So. 15 Uhr

Wiedergutmachung möchte der SV Bayrischzell beim Heimspiel gegen den FC Rottach-Egern betreiben. Das Hinspiel hatten die Kicker vom Birkenmoos mit 2:0 für sich entschieden. Nach den beiden jüngsten Siegen gegen Weyarn und Darching können die SV-Kicker mit breiter Brust auflaufen. „Um den Anschluss nach oben nicht zu verlieren, müssen wir gegen Rottach einen Sieg einfahren. Wir waren im Hinspiel die klar bessere Mannschaft, das Spiel hat aber Rottach gewonnen. Diese verlorenen Punkte müssen wir uns zurückholen“, fordert SV-Trainer Wacco Schmid. Eher defensiv ausgerichtet werden die Rottachs ins Spiel gehen, die am vergangenen Wochenende eine herbe 0:5-Klatsche beim Schlusslicht in Irschenberg kassiert hatten. Entsprechend ist auch beim FC Wiedergutmachung angesagt. „Es wird ein schweres Spiel für uns. Wir müssen wieder unser eigenes Tor mit aller Macht verteidigen. Auf dem kleinen Platz erwarte ich ein Spiel mit vielen langen Bällen. Es wird wichtig sein, den ersten und zweiten Ball zu gewinnen“, erklärt Rottachs Coach Bernhard Gruber. ts