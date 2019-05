Wiessee und Weyarn müssen vor Endspurt ihre Nachholspiele absolvieren

Weyarn will wieder jubeln: Nach zuletzt zwei Niederlagen will der TSV – hier mit Christian Wacker – punkten.

Bloß keine Wettbewerbsverzerrung

von Thomas Spiesl

Zwei Landkreis-Teams müssen an diesem Mittwochabend in der Fußball-Kreisklasse 2 antreten. Dabei geht es sowohl für den TSV Weyarn als auch für den TSV Bad Wiessee genau genommen um nichts mehr.

Landkreis – Doch das ist kein Grund zum Zurücklehnen, denn die beiden jeweiligen Gegner kämpfen noch um den Klassenerhalt. Weyarn ist in Sachsenkam zu Gast, und Bad Wiessee empfängt den BCF Wolfratshausen II.

SV Sachsenkam – TSV Weyarn

Nach den beiden Niederlagen gegen die Sportfreunde Egling und den TuS Geretsried II hat sich der TSV Weyarn am vergangenen Wochenende aus dem Kampf um die Aufstiegsplätze verabschiedet. Nun geht es um einen versöhnlichen Saisonabschluss. „Wir wollen die beiden letzten Spiele gewinnen und werden mit vollem Engagement in diese Partien gehen, auch wenn eigentlich die Luft raus ist“, verspricht TSV-Trainer Hans-Werner Grünwald vor dem Spiel in Sachsenkam. „Wir werden keine Wettbewerbsverzerrung betreiben und uns mit zwei Siegen noch einmal Selbstvertrauen holen.“ Das Match musste am ursprünglichen Termin wegen starker Regenfälle abgesagt werden. Auch an diesem Abend wird der Platz nach den jüngsten Regenfällen sicherlich aufgeweicht sein, sodass man ein Kampfspiel erwarten darf. Für die Platzherren geht es dabei noch um den Klassenerhalt. Die Gäste müssen auf Andreas Glanz verzichten, dafür stehen Albert Michl und Christian Wacker wieder zur Verfügung.

TSV Bad Wiessee – BCF Wolfratshausen II

Probleme mit dem Regen wird es hingegen auf dem Kunstrasenplatz in Bad Wiessee nicht geben, wo der heimische TSV den BCF Wolfratshausen II empfängt, den ärgsten Konkurrenten von Sachsenkam im Kampf um den direkten Klassenerhalt. „Wir werden konzentriert von Spiel zu Spiel schauen und wollen auf jeden Fall den Wettbewerb fair halten“, erklärt TSV-Trainer Jürgen Welker. „Meine Spieler werden alles geben, damit weiterhin in der Liga alles offen bleibt. Es geht darum, dass wir uns wieder gut verkaufen – so wie in Bayrischzell. Jeder einzelne Punkt hilft der Mannschaft, bereits für die neue Saison Selbstvertrauen zu sammeln.“ Welker erwartet gut aufgestellte Gäste und muss selbst zwei Umstellungen in der Startaufstellung vornehmen.