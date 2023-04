Wilde Schlussphase: SG Hausham holt einen Punkt beim ASV Habach

Lukas Grill erzielte die Führung und sah die Ampelkarte. © THOMAS PLETTENBERG

Die SG Hausham trotzt dem ASV Habach ein 1:1 ab. Ein Punktgewinn nach einer wilden Schlussphase.

Hausham – Die SG Hausham konnte auswärts beim Tabellenzweiten der Gruppe A der Kreisliga-Meisterrunde, dem ASV Habach, einen Punkt einfahren. Allerdings waren sich die Knappen nach dem Schlusspfiff erst einmal nicht sicher, ob es ein gewonnener Zähler war – oder zwei verlorene. Durch einen Strafstoß führten die Gäste bis zur Nachspielzeit mit 1:0, dann gab es einen umstrittenen Handelfmeter für die Hausherren, der zum 1:1-Endstand führte. Zudem sahen gleich drei Haushamer die Ampelkarte.

Dennoch ging das Ergebnis über 90 Minuten betrachtet in Ordnung. „Unter dem Strich war das 1:1 leistungsgerecht – so bitter die Entstehung und der Zeitpunkt des Ausgleichs auch waren. Es war eine deutliche Steigerung und eine geschlossene Mannschaftsleistung“, resümiert Haushams Coach Stephan Leitner. „Nach vorne ist in der Tabelle weiter alles möglich, auch wenn es jetzt höchste Zeit für den ersten Sieg wird.“

Vom Anpfiff weg entwickelte sich das erwartete Kampfspiel. Die Hausherren hatten die etwas besseren Möglichkeiten, doch Hausham hielt gut dagegen und stand in der Defensive sicher. So war es kein Wunder, dass es torlos in die Kabinen ging.

Im zweiten Durchgang hatte Niklas Steiger die Chance zur Führung, er köpfte jedoch knapp am Tor vorbei. Auf der anderen Seite rettete Routinier Stefan Zimmerhakl im SG-Gehäuse einige Male in höchster Not. „Er hat super gehalten, als ob er nie aufgehört hätte“, berichtete Leitner. Gut zehn Minuten vor Schluss wurde dann Simon Beck im Strafraum gelegt und Lukas Grill verwandelte den fälligen Strafstoß sicher zum 1:0. „Ein klarer Elfmeter“, sagte Leitner.

Umstrittener war hingegen der Strafstoß, der in der Nachspielzeit zum Ausgleich führte. „Unser Spieler ist mit der Hand am Ball, in meinen Augen vergrößert er seine Körperfläche aber nicht“, meinte Leitner. Benedikt Büchl sah für das Handspiel jedenfalls Gelb-Rot. Ihm folgte wenig später Beck vorzeitig in die Kabine, der für sein zweites Foulspiel die Ampelkarte sah. Den dritten Platzverweis kassierte Grill dann wegen Reklamierens, da war das Spiel aber bereits abgepfiffen. ts

ASV Habach – SG Hausham 1:1 (0:0)

SG Hausham: Zimmerhakl - Schauer, Steiger (80. Fritz), Baumgartner, Kloiber - Hamm (85. Schmid), Trettenhann, Büchl, Grill - Siglreitmaier, Beck.

Tore: 0:1 Grill (78./FE), 1:1 Kalus (90.+2/HE).

Gelbe Karten: Kögl - Hamm, Grill, Kloiber, Büchl, Beck.

Gelb-rote Karten: Büchl (90.+2/SG), Beck (90.+3/SG), Grill (90.+4/SG).

Schiedsrichter: Sebastian Meyer.

Zuschauer: 100.