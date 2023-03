Wind verhilft zum Arbeitssieg: SV Miesbach schlägt ASV Habach mit 1:0

Bereit zum Abheben: Eine zum starken Wind passende Figur zeigte Josef Sontheim (M.) beim 1:0-Heimsieg des SV Miesbach (in Rot) über den ASV Habach (in Blau). © Max Kalup

Ein echtes Spitzenspiel bekamen die Zuschauer zwischen dem SV Miesbach und dem ASV Habach in der Aufstiegsrunde Gruppe A der Kreisliga zu sehen. Das Wetter mischte auch mit.

Miesbach – Ein echtes Spitzenspiel bekamen die Zuschauer am Samstagnachmittag zwischen dem SV Miesbach und dem ASV Habach in der Aufstiegsrunde Gruppe A der Kreisliga zu sehen. Allerdings hielt sich die Zahl der Besucher aufgrund des schlechten Wetters im ersten Durchgang in Grenzen.

Auch auf dem Platz machten böiger Wind und Regen einen ordentlichen Aufbau nicht unbedingt leichter. Die erste Tor-Möglichkeit hatten die Hausherren, doch Josef Pötzinger verfehlte das Gehäuse aus 20 Metern knapp. Dann rettete SV-Keeper Tobias Magritsch im Eins-gegen-Eins, ehe Habach noch an der Querlatte scheiterte. Als sich beide Seiten bereits mit dem torlosen Remis zur Halbzeit abgefunden hatten, fiel doch noch der letztlich Goldene Treffer. Mit freundlicher Unterstützung des Windes drehte sich eine scharf getretene Ecke von Pötzinger gefährlich in Richtung des Gästetors und am kurzen Pfosten landete das Leder gemeinsam mit dem ASV-Keeper hinter der Linie.

„Es war ein starkes Kreisliga-Spiel. Wir hatten natürlich etwas Glück, aber den Sieg haben wir uns auch erarbeitet“, sagte SV-Trainer Hans-Werner Grünwald. „Habach war der erwartet schwere Gegner und wird sicher um die ersten Plätze mitspielen.“

Nach der Pause drückten die Gäste vehement auf den Ausgleich und starteten einen wahren Sturmlauf. Turm in der Schlacht war einmal mehr Keeper Tobias Magritsch. Er rettete unter anderem bei einem Alleingang und einer Volleyabnahme der Gäste aus sechs Metern. Auf der anderen Seite hatte Robert Mündl das 2:0 auf dem Fuß, sein Schuss zischte aber aus acht Metern Torentfernung über die Querlatte. Dominik Baumann hatte in der Schlussphase bei einem Sololauf ebenfalls noch die Chance, frühzeitig alles klarzumachen. Doch obwohl er am Keeper scheiterte, brachten die Hausherren die knappe Führung über die Zeit.

„Wir haben stark verteidigt und uns in jeden Schuss geworfen“, findet Grünwald. Matchwinner sei Keeper Tobi Magritsch gewesen. „Habach hat in der zweiten Halbzeit richtig Druck gemacht und wir haben eher reagiert. Es war ein Arbeitssieg.“ Eigentlich hätte Habach mindestens ein Tor machen müssen, meint Grünwald, „aber wir nehmen das gerne mit. Der Sieg gibt uns natürlich Selbstvertrauen für die nächsten Spiele“.

ts

SV Miesbach – ASV Habach 1:0 (1:0)

SV Miesbach: T. Magritsch - Altenburg, Ma. Veit, To. Veit, Stoib - Mündl (90. N. Städter), Pindado, Baumann, Pötzinger (90. Probst) - Weinbacher (60. Schwarzenbach), Sontheim.

Tor: 1:0 Pötzinger (45.).

Gelbe Karten: Weinbacher, Baumann - Vesoli, Leiß.

Schiedsrichter: Martin Hatzelmann.

Zuschauer: 111.