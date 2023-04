„Wir haben Lust zu verteidigen“: SV Miesbach will gegen Lenggries erneut die Zweikämpfe annehmen

Auf Abstand gehalten hat der SV Miesbach mit Dominic Baumann (l.) zuletzt unter anderem den ASV Habach. © Max Kalup

Einen perfekten Start in die Rückrunde hat der SV Miesbach hingelegt. In der Kreisliga-Aufstiegsrunde Gruppe A setzten sich die Kreisstädter gegen den ASV Habach und die SG Hausham durch und stehen damit mit der Maximal-Ausbeute von zwölf Punkten an der Tabellenspitze.

„Wir könnten mit einem Heimsieg den Abstand nach hinten ausbauen, und das ist auch unser Ziel“, sagt SV-Trainer Hans-Werner Grünwald vor dem Heimspiel seiner Truppe am Ostersamstag um 14 Uhr gegen den Lenggrieser SC. „Die Punkte passen momentan, aber wir dürfen das Wie nicht aus den Augen verlieren. Wir kreieren momentan in der Offensive noch zu wenig Chancen. Wir müssen noch öfter in die Box kommen und mehr Chancen aus dem Spiel heraus erspielen.“ Aufgrund der Witterungsverhältnisse wird die Partie aller Voraussicht nach auf dem Kunstrasen an der Senator-Voigt-Anlage stattfinden.

Personell sieht es gut aus im Lager der Kreisstädter. Jonas Matschiner und Daniel Magritsch stehen nach auskurierter Verletzung wieder zur Verfügung – gerade die Defensive ist also gut besetzt. „Hinten ist aktuell alles top. Wir haben Lust zu verteidigen und nehmen die Zweikämpfe an. In der Offensive ist noch Luft nach oben“, sagt Grünwald.

Dies liegt sicherlich auch an den Ausfällen von Turhan und Ridvan Ulu (beide Kreuzbandriss). Ein Lichtblick ist dagegen, dass Peter Bischof und Florian Voit das Aufbautraining wieder aufgenommen haben. Ein Einsatz am Samstag käme aber noch zu früh.

Den Gegner aus Lenggries hat Grünwald beim Spiel gegen Habach beobachtet. „Das ist immer noch der SV Gerg. Im Mittelfeld zieht Matthias Gerg die Fäden, und vorne macht Jakob Gerg die Tore. Diese beiden müssen wir versuchen zu neutralisieren“, fordert der SV-Coach.

Die Basis für einen weiteren Heimsieg sieht er erneut in einer soliden Defensive. „Wir können uns momentan auf das Team verlassen und arbeiten defensiv sehr gut im Verbund“, findet Grünwald. Vorne ruhen die Hoffnungen einmal mehr auf Josef Sontheim. „Lenggries ist eine Mannschaft, die bis zum Letzten kämpft“, warnt Grünwald. „Wir müssen dagegenhalten und auch das spielerische Element reinbringen. Jeder Sieg bringt uns näher ans Ziel. Aber wir müssen uns bewusst sein, dass es noch ein weiter Weg ist.“