„Wir können die Beiträge nicht verdoppeln“: SV-Chef Griesbeck erklärt das Dilemma der Energiekrise

Kaum zu stemmen: Der Betrieb des Vereinsheims und der Senator-Voigt-Anlage wird für den SV Miesbach durch die hohen Energiekosten immer schwieriger. Vorsitzender Stefan Griesbeck hofft auf staatliche Hilfe. © Steffen Gerber

Die steigenden Energiepreise machen nicht nur Privatpersonen und Firmen zu schaffen, sondern auch Vereinen. Der SV Miesbach muss 2022 etwa 6000 Euro Mehrkosten aufbringen.

Für 2023 erwartet SV-Vorsitzender Stefan Griesbeck eine Steigerung auf 30 000 Euro. Die soll nun zum Teil über eine Beitragserhöhung aufgefangen werden. Im Interview beschreibt er die Auswirkungen der Kostenexplosion.

Herr Griesbeck, können Sie bitte erklären, wo die Mehrkosten in welcher Höhe für den SV Miesbach entstehen?

Bislang lag die Gasrechnung für das SV-Heim Am Windfeld 42 bei 6000 bis 7000 Euro jährlich und die für die Senator-Voigt-Anlage bei etwa 6000 Euro. Gerade das Sportheim Am Windfeld ist sehr groß mit der Kegelbahn, die auch beheizt werden muss. Der Gaspreis wurde zum 1. Juli 2022 von vier auf 14 Cent erhöht – das entspricht einer Erhöhung um 250 Prozent. Die Situation ist bei vielen Abnehmern ähnlich. Ohne die Gaspreisbremse würde der Preis wohl 2023 noch weiter steigen.

Welche Mehrkosten erwarten Sie 2023?

Wenn man den Gasverbrauch zum neuen Preis hochrechnet, müssen wir mit Mehrkosten von etwa 30 000 Euro rechnen. Bei den Stromkosten kommen wir noch glimpflich davon, weil wir das Flutlicht bereits auf LED umgerüstet haben. Hier rechnen wir mit Mehrkosten von 1000 bis 2000 Euro fürs nächste Jahr. Hinzu kommt, dass die Gymnasium-Turnhalle belegt ist. Daher trainieren die Nachwuchsmannschaften fast den ganzen Winter auf dem Kunstrasen. Die Pause ist also nur zwei Wochen statt normal zweieinhalb Monaten. Für diese Zeit verbrauchen wir mehr Gas für Heizung und Warmwasser.

Gibt es noch Einsparpotenzial oder Förderungen durch Staat und BLSV?

Von Förderungen für Betriebskosten weiß ich bislang nichts. Dass der BLSV die Vereinspauschale verdoppelt, ist gut. Aber normal ist der Zuschuss von der Höhe her ähnlich dem, was wir an Abgaben an den BLSV bezahlen. Wir sind froh über die Verdopplung, aber das ist eher ein Tropfen auf den heißen Stein.

Kann man sparen?

Einsparungen sind schwer zu realisieren. Wir haben durch das LED-Flutlicht Gott sei Dank bereits vor der Energiekrise eine wichtige Sanierung abgeschlossen, die uns Strom einspart. Der Staat hat Unterstützung angekündigt. Darauf hoffen wir noch.

Wie sollen die Kosten aufgefangen werden?

Wir müssen versuchen, bis zu 8000 Euro durch höhere Beiträge abzufedern. Sie müssen aber moderat bleiben. Wir können die Beiträge nicht verdoppeln. Wir hoffen, dass vom Freistaat eine Unterstützung für Vereine kommt, denn im Vergleich zu anderen Standorten wird unsere Anlage komplett durch uns und nicht durch die Kommune betrieben. Wir müssen genau überlegen, wie wir die 30 000 Euro auffangen. Aber wir sind es seit vielen Jahren gewohnt, selbst zu schauen, dass wir über die Runden kommen.

Und am Angebot sparen?

Abstriche beim Sportangebot wollen wir tunlichst vermeiden – das wäre der Worst Case. Wir versuchen über Veranstaltungen, Sponsoring und Werbung weiteres Geld zu generieren und sind hier sehr aktiv. Die Beiträge machen bei uns nur etwa 30 Prozent des Jahresetats aus. Wir hoffen aber auf Unterstützung vom Staat, denn ich befürchte, dass die Energiepreise auf diesem Niveau bleiben, wenn nicht sogar weiter steigen.

Wie werden die Mitglieder auf eine Beitragserhöhung reagieren?

Unsere Mitglieder sind sehr verständnisvoll und realistisch. Es hat ja jeder mitbekommen, was im Energiesektor passiert – das drückt die Vereine massiv. Unsere Beiträge waren lange Zeit zu niedrig, jetzt sind wir auf einem Niveau, das im Landkreis üblich ist. Der Fußball ist immer noch günstig im Vergleich zu anderen Sparten. Ich hoffe, dass die Erhöhung akzeptiert wird. Es geht nicht anders.

Wie zufrieden sind Sie mit den letzten Jahren und dem Vereinsleben nach Corona?

Sportlich sind wir sehr zufrieden. Beide Fußballteams sind in der Aufstiegsrunde, und im Nachwuchs gibt es eine sehr positive Entwicklung. Wir haben teilweise über 50 Kinder bei der F-Jugend im Training, die B- und die A-Jugend sind sehr erfolgreich, und wir haben im Nachwuchsbereich insgesamt 28 ehrenamtliche Trainer. Das Vereinsleben konzentriert sich vor allem auf die Spiele. Mit den Zuschauerzahlen sind wir recht zufrieden, auch beim Nachwuchs. Es klappt auch gut, Helfer für Veranstaltungen zu finden. Mit der Entwicklung bin ich sehr zufrieden.

Die Versammlung

des SV Miesbach findet für alle Mitglieder ab 16 Jahren am heutigen Freitag ab 19 Uhr im SV-Sportheim statt. Im Rahmen der Beitragserhöhung soll der Grundbeitrag um sechs Euro steigen, der Spartenbeitrag der Aktiven um zehn Euro.