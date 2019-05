Wörnsmühl bleibt weiter vorne dran - TuS-Reserve schockt Weyarn

Kreisklasse 2: Kompakt

von Thomas Spiesl

In der Fußball Kreisklasse 2 bleibt es spannend. Der SC Wörnsmühl hat im Kampf um den Aufstieg nach dem 4:1-Heimsieg gegen die DJK Darching weiterhin alle Trümpfe in der Hand.

Landkreis – Endgültig verabschiedet von den ersten beiden Plätzen hat sich der TSV Weyarn, der beim TuS Geretsried II mit 2:3 unterlag. Irschenberg trotzte Olympic Geretsried ein torloses Remis ab und Bayrischzell und Bad Wiessee trennten sich unentschieden.

TuS Geretsried II –

TSV Weyarn 3:2 (3:1)

Tore: 0:1 (5.) Celik, 1:1 (29.) Krillmaeuer, 2:1 (31.) Schneider FE, 3:1 (33.) Klein, 3:2 (90.) Schöneborn.

„Wir hatten in der ersten Halbzeit fünf schlechte Minuten, in denen wir drei Gegentore kassiert haben“, sagt TSV Weyarn Trainer Hans-Werner Grünwald nach der Niederlage beim TuS Geretsried II. „In der zweiten Hälfte haben wir auf ein Tor gespielt, waren aber nicht mehr zwingend.“ Die Gäste hatten, genau wie die Platzherren, in der ersten Halbzeit eine Handvoll hundertprozentiger Torchancen. Mehr als das 0:1 durch Sinan Celik sprang dabei aber nicht heraus. Nach einer halben Stunde kam der TuS zum Zug und traf nach drei Patzern in der Defensive im Dreierpack. Nach der Pause versuchte Weyarn noch alles, doch das 2:3 durch Pascal Schöneborn fiel zu spät – der Unparteiische ließ unverständlicherweise nicht eine Sekunde nachspielen.

SV Bayrischzell –

TSV Bad Wiessee 2:2 (1:1)

Tore: 0:1 (33.) Brunninger, 1:1 (38.) Brunninger, 2:1 (53.) Müller, 2:2 (89.) Zimmer.

„Es war ein müder Sommerkick, man hat gemerkt, dass es für beide Mannschaften um nichts mehr ging“, sagt SV Bayrischzells Trainer Wacco Schmid nach der Partie gegen den TSV Bad Wiessee. „Für uns war es das erste Unentschieden der Saison. Es war eine klasse Willensleistung, aber uns fehlt es an der Fitness. Daran müssen wir arbeiten“, sagt TSV-Abteilungsleiter Christian Leibold. Im ersten Durchgang hatten die Gäste laut Leibold mehr Spielanteile, ehe ihnen nach einer guten halben Stunde die Luft ausging. So ging der TSV kurz vor der Pause in Führung. Nach dem Seitenwechsel drehten die Heimischen das Spiel durch Treffer von Maxi Wiedmann und Julian Müller. Danach warfen die Gäste alles nach vorne und kamen durch einen Kopfballtreffer von Kilian Zimmer in letzter Minute noch zum Ausgleich.

SC Wörnsmühl –

DJK Darching 4:1 (2:0)

Tore: 1:0 (18.) C. Zehetmeier, 2:0 (29.) H. Zehetmeier, 2:1 (59.) Jaschke, 3:1 (73.) H. Zehetmeier, 4:1 (90.) A. Fichtner.

Ein enges Spiel sahen die Zuschauer zwischen dem SC Wörnsmühl und der DJK Darching. „Darching war wirklich stark und hat uns arg zugesetzt“, sagt SC-Trainer Sepp Riedl. „Es war kein schlechtes Spiel von uns, aber der Wörnsmühler Keeper hat überragend gehalten“, erklärt DJK-Kapitän Christoph Lindmeier. Den Unterschied machten die Standardsituationen. Während Wörnsmühl drei Mal nach Eckbällen erfolgreich war, gelang dies den Darchingern nicht ein Mal. Christian Zehetmeier und Hansi Zehetmeier schossen einen 2:0-Vorsprung heraus, nach dem Anschlusstreffer der Gäste warf die DJK alles nach vorne, kassierte aber zwei Kontertore zum 4:1-Endstand. „Es war ein verdienter Sieg, wir wollten die drei Punkte einen Tick mehr“, sagt Riedl. „Aber man hat schon gemerkt, dass heute der Druck da war.“

TSV Irschenberg –

Olympic Geretsried 0:0

Ordentlich von den heimischen Zuschauern verabschiedet hat sich der TSV Irschenberg mit einem torlosen Unentschieden gegen den Aufstiegskandidaten Olympic Geretsried. „Wir haben eine super erste Halbzeit gespielt, aber vor dem Tor wieder kläglich versagt“, sagt TSV-Coach Christian Pralas. Die Irschenberger erzielten trotz dreier Alleingänge keinen Treffer. Auch nach der Pause hatten die Platzherren eine Riesenchance. So war es letztlich Keeper Johannes Stacheder, der dem TSV mit zwei Riesen-Paraden das Unentschieden rettete. THOMAS SPIESL