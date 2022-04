Wörnsmühl: Dank Fichtner und Helminger - SC gewinnt Nachholspiel gegen Waakirchen

SC Wörnsmühls Anian Kraushofer (M.) © Thomas Plettenberg

Im Nachholspiel geht Wörnsmühl gegen Waakirchen als Sieger vom feld. Die Tore für den SC erzielten Fichtner und Helminger. Eybels Anschlusstreffer reicht nicht aus.

Wörnsmühl/Waakirchen – Das Nachholspiel zwischen dem SC Wörnsmühl und der SG Waakirchen/Schaftlach war eine hauchdünne Angelegenheit – mit dem besseren Ende für die Wörnsmühler. Die können damit weiter zur Tabellenspitze schielen. Doch Trainer Klaus Wörndl, der am Mittwochabend noch krankheitsbedingt ausgefallen war, stellt klar: „Realistisch muss man sagen, dass wir alle Spiele – auch gegen die Favoriten – gewinnen müssen, um oben mitreden zu können.“

Mit dem Ergebnis, das ihm seine Mannschaft diesmal bescherte, ist Wörndl zufrieden. Aus dritter Hand habe er erfahren: „Wir haben in der ersten Halbzeit ein gutes Spiel gemacht und sind dominant aufgetreten. Nach der Halbzeit hatte Waakirchen/Schaftlach unsere Angriffsbemühungen im Griff.“

Einen ähnlichen Spielverlauf hat auch Vincent Lechner, Trainer der Spielgemeinschaft, beobachtet. Gleichwohl hätte er sich ein anderes Ergebnis gewünscht: „Wir hätten uns gerade aufgrund des Endes der ersten Halbzeit und der kompletten zweiten Halbzeit einen Punkt verdient gehabt. Es zieht sich durch die ganze Saison, dass die Ergebnisse nicht die Leistungen auf dem Platz widerspiegeln.“

Beim TSV Hartpenning kann die SG am Samstag (ab 15 Uhr) wieder Punkte einfahren. Die Wörnsmühler müssen am Sonntag gegen Türk Spor Hausham ran. Schon am heutigen Freitagabend spielen der TSV Schliersee gegen den SV Arget (18.30 Uhr) und der TSV Irschenberg gegen den SV Parsberg (19.30 Uhr). (Michael Eham)

SC Wörnsmühl – SG Waakirchen/Schaftlach 2:1 (2:0)

Tore: 1:0 J. Fichtner (23.), 2:0 Helminger (42./ET), 2:1 Eybel (53.).