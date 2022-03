Wohin geht die Reise? TSV Otterfing startet in Bezirksligajahr 2022

Teilen

Einen genauen Plan hat Trainer Mike Probst für die Rückrunde in der Bezirksliga, an deren Ende für den TSV Otterfing mindestens der Relegationsplatz stehen soll. © Max Kalup

Der TSV Otterfing startet die Mission Klassenerhalt in der Bezirksliga mit einem Heimspiel gegen Baldham-Vaterstetten - es könnte ein vorentscheidendes sein.

Otterfing – Erstmals in der Vereinsgeschichte in die Bezirksliga aufgestiegen, findet sich der TSV Otterfing zum Frühjahrserwachen unter dem Abstiegsstrich. Und das ausstehende Restprogramm von elf Spielen gönnt der Elf von Trainer Mike Probst keine Anlaufphase. An diesem Samstag steht am Nordring mit Blick auf die Tabelle ein Keller-Derby an. Wobei die Otterfinger ihren Gegner aus Baldham in guter Erinnerung haben.

„Eher kürzer und dafür knackig. So sehe ich den größten Ertrag in der Vorbereitung auf den Spielbetrieb“, erläutert Probst, wie er seine Burschen auf Vordermann gebracht hat. Dreimal die Woche Training und am Wochenende ein Spiel. Seine Kicker mussten sich keine Gedanken über die Freizeitbeschäftigung machen. Bis Mitte Februar auf dem Kunstrasen in Oberhaching, dann auf der angestammten Spielstätte am Nordring. Die Gedanken an ein Trainingslager, der Gardasee und Freiburg waren im Gespräch, wurden vom Vorstand in Abstimmung mit Probst verworfen. „Für das Teambuilding wär‘s sicher gut gewesen, aber es war auch notwendig, Corona im Auge zu behalten“, erklärt Probst Für und Wider.

Bei den Vorbereitungsspielen waren für den TSV-Trainer die Resultate zweitrangig. Vielmehr wollte er die Umsetzung taktischer Vorgaben sehen und auch möglichst alle Reservisten zum Einsatz bringen. Dies klappte auch von Mal zu Mal besser. Zuletzt bei einem 3:1-Erfolg in Lenggries. Hier stand für ihn im Vordergrund, aus einer starken Defensive heraus den Vorwärtsgang einzulegen. Und abgesehen von einem Sonntagsschuss der Lenggrieser klappte dies gut. „Weniger ist manchmal mehr. Und hinten stabil zu stehen, hätte uns in der Bezirksliga-Vorrunde machen Punkt beschert“, bekennt Probst.

Baldhams Trainer im Landkreis kein Unbekannter

An diesem Samstag starten die Otterfinger das Unternehmen Klassenerhalt. Ziel eins ist es, Ende Mai drei Mannschaften überflügelt zu haben und die Relegation zu erreichen. Dies aber will der SC Baldham-Vaterstetten auch. Der im Winter neu unter Vertrag genommene Trainer Gediminas „Gedi“ Sugzda soll es richten. Der ehemalige litauische Nationalspieler ist auch in der Region als vormaliger Fußballlehrer des TuS Holzkirchen bekannt. „Ein Sieg in Otterfing ist wichtig, aber nicht entscheidend. Aber wenn wir gewinnen, ist das richtungsweisend“, meint Sugzda. Er hat mit seinem neuen Team vier Testspiele absolviert und alle vier gewonnen.

Wadlbeißer: Alle Folgen des Lokalsport-Podcasts im Überblick.

„Wenn‘s so läuft wie in der Vorrunde, bin ich sehr zufrieden“, blickt Probst auf den 2:0-Hinrundensieg. Mit einem abermaligen Dreier würden die Otterfinger mehrere Fliegen schlagen. Einer der drei zu findenden Abstiegskandidaten wäre fünf Punkte entfernt und der Erfolgsdruck etwas abgefedert. Auf Baldham folgen Auswärtsspiele in Westerndorf und Reichertsheim. Kontrahenten mit Blick auf die Kreisliga. Im April stehen dann die Kracher im Terminplan. Und gegen die Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte war Otterfing, mit Ausnahme gegen den SV Waldperlach, zweiter Sieger.

Lesen Sie auch „Einvernehmlicher Wechsel“ - Johannes Noderer unterschreibt beim TSV Otterfing Der TSV Otterfing startet in die Vorbereitung auf die Rückrunde in der Bezirksliga. Mit dabei ist auch Neuzugang Johannes Noderer vom TSV Hartpenning. „Einvernehmlicher Wechsel“ - Johannes Noderer unterschreibt beim TSV Otterfing TuS Holzkirchen fährt ersten Sieg ein - Partie der Zweiten fällt aus Die Landesliga-Elf des TuS Holzkirchen hat gegen Garmisch den ersten Sieg der Vorbereitung eingefahren. Die Reserve musste dagegen pausieren. TuS Holzkirchen fährt ersten Sieg ein - Partie der Zweiten fällt aus

„Ich habe die Startelf und die Ergänzungsspieler bereits im Kopf. Aber mit diesem Wissen bin und bleibe ich allein“, will Probst nicht verraten, wen er auf den Platz schickt. Nur zu Neuzugang Johannes Noderer lässt er sich eine Aussage entlocken. „Der passt menschlich optimal ins Team. Er ist ehrgeizig und einsatzfreudig und eine Option für die Offensive.“ ko