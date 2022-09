Wundertüte prüft stabile Defensive: TuS Holzkirchen II empfängt SG Hausham

Die SG Hausham vertraut auf ihre Spielphilosophie. © THOMAS PLETTENBERG

Der TuS Holzkirchen II kämpft sich noch in die Kreisligasaison, während der kommende Gegner SG Hausham von der Tabellenspitze grüßt.

Holzkirchen – Es ist eine regelmäßige Wundertüte, in welcher Aufstellung der TuS Holzkirchen II aufläuft. Wobei es nicht vom Gegner abhängig ist, wer das grün-weiße Trikot überzieht. Also auch nicht, wenn der Gegner SG Hausham heißt (So., 14 Uhr) und ein Erfolg nur gelingen kann, wenn die Abwehr der Knappen, das Paradepferd der SG, zu knacken ist. „In der Urlaubszeit war es nicht einfach, eine gefährliche Mannschaft auf den Platz zu bringen“, erklärt Florian Ächter „aber nun sind die Lücken ziemlich geschlossen.“ Der heuer neu ins Amt gehobene Herrentrainer hatte im Training endlich mehr Personal zur Verfügung.

Er wurde weitsichtig zum Trainer der Landesliga-Reserve befördert, um die Vereinsjuwelen zum Glänzen zu bringen. Als vormaliger A-Juniorencoach ist dem Penzberger diese Aufgabe auch zuzutrauen. „Ich fühle mich wohl auf der Haid“, betont Ächter, „sonst würde ich mir etwas Näheres suchen.“ Zum Wohlfühlklima aber gehört auch der Erfolg. Aber dieser Weg ist holperig. Denn abgesehen vom Pflichtsieg beim TSV Sauerlach ist das Punktenest leer.

Dieses Nest gegen den Tabellenführer zu füllen, erscheint schwierig. Die Haushamer haben nicht umsonst die beste Abwehr der Liga. „Wir ziehen unser Ding durch“, blickt Ächter nach vorne, „permanenter Druck mit viel Laufarbeit wird uns helfen.“

Leitner: Bleiben Philosophie treu

Wer in Holzkirchen mit welcher Aufgabe betraut wird, ändert sich von Spiel zu Spiel. Diesmal soll es 3-5-2 sein. Also keine Viererkette in der Defensive, die Ächter auch schon erprobt hat und zwei Strafraumspitzen, die von einem fünfköpfigen Mittelfeld in Position gebracht werden. Da die Landesliga die Grün-Weißen schon am Donnerstag auf den Platz beorderte, wären einige für die Kreisliga frei. „Einer oder zwei aus dem 20er-Kader sind immer bei uns“, erklärt Ächter, „das Gros aber machen wir aus eigener Kraft.“

Was hat sich Stephan Leitner überlegt, um gegen den Talentschuppen aus der Marktgemeinde nicht leer auszugehen? Der Trainerfuchs aus dem Knappendorf will auf jeden Fall nicht überbewerten, dass der Gegner diesmal aus Holzkirchen kommt. „Wir bleiben unserer Philosophie treu“, behauptet Leitner, „wobei ich mich selbstverständlich mit Stärken und Schwächen der Holzkirchner beschäftigt habe.“ Für ihn basiert ein möglicher Erfolg klar auf einer stabilen Defensive. Wobei die Abwehrarbeit nicht von der Viererkette alleine zu stemmen ist. Viel Laufbereitschaft im Mittelfeld also. Mit Drang nach vorne und auch der Bereitschaft, beim Abriegeln des Sechzehners mitzuhelfen. ko