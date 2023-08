Zahlreiche Spielabbrüche – Fischbachau gewinnt „rassiges Derby“ – Siege für Lenggries und Miesbach

Zweikampf: Korbinian Zehetmeier (l., SF Fischbachau) gegen Thomas Wörndl (r., SC Wörnsmühl). Foto: CS © CS

In den A-Klassen sorgte das Wetter am vergangenen Wochenende für Abbrüche. Fischbachau schlug Wörnsmühl. Hartpenning und Miesbach verloren auswärts klar.

Landkreis – Die Unwetter haben die A-Klassen-Spiele am vergangenen Wochenende ordentlich durcheinandergewirbelt. So wurden die Partien Türk Spor Hausham gegen den TSV Schliersee und SG Tegernseer Tal gegen Genclikspor Tölz witterungsbedingt abgebrochen. Kreuth II gegen die SG Reisach konnte gar nicht erst angepfiffen werden. Ein bisschen Fußball wurde aber dennoch gespielt. Miesbach II setzte sich gegen Parsberg durch und Fischbachau gewann das Derby gegen Wörnsmühl.

A-Klasse Gruppe 12: SC Deining – TSV Irschenberg 2:2 (0:0)

Gegen den SC Deining ist Kreisklassenabsteiger TSV Irschenberg nicht über ein 2:2 hinausgekommen. Dabei wäre durchaus mehr drin gewesen, findet Trainer Mike Unrecht. „Das Ergebnis fühlt sich ein bisschen wie eine Niederlage für uns an und für Deining vermutlich wie ein Sieg.“ Beide Teams hatten vor der Partie einen Sieg auf dem Konto und wollten darauf aufbauen.

„Geschlagen haben uns am Ende zwei Standards – ein Elfmeter und ein Freistoß“, sagt Unrecht. Aus dem Spiel heraus habe seine Defensive nichts zugelassen. „Ausgehend vom Einsatz beider Mannschaften muss man aber sagen, dass das Ergebnis schon gerecht ist.“ Die Treffer für die Gäste erzielten Stefan Moser und Andreas Kink.

Tore: 0:1 Moser, 1:1, 1:2 Kink, 2:2.

A-Klasse Gruppe 13: Lenggrieser SC II – TSV Hartpenning 4:0 (2:0)

Tore: 1:0 Scheck (20.), 2:0 Scheck (31.), 3:0 Merklinger (90.+22), 4:0 Scheck (90.+23).

„Obwohl wir uns viel vorgenommen haben, konnten wir es leider nicht auf den Platz bringen“, ärgert sich Hartpennings Kapitän Stefan Zellermayer nach der Partie gegen den Lenggrieser SC II. Der TSV Hartpenning hat gegen die Lenggrieser Reserve deutlich mit 0:4 verloren. Die Gastgeber waren die stärkere Mannschaft und überzeugten vor allem in der Zweikampfstärke.

„Die erste Halbzeit war noch sehr ausgeglichen, wir haben unsere Chancen aber nicht genutzt und Lenggries war effizient“, meint Zellermayer. Im zweiten Durchgang wurde die Partie witterungsbedingt lange unterbrochen. „Nach der Unterbrechung war die Luft raus und Lenggries konnte noch erhöhen“, sagt der Kapitän. Nach mehr als 20 Minuten Nachspielzeit setzten die Lenggrieser die Treffer zum 3:0 und 4:0. „Trotz des schlechten Ergebnisses sind wir hochmotiviert, das nächste Woche gegen Reisach wiedergutzumachen.“

A-Klasse Gruppe 14: SV Miesbach II – SV Parsberg 4:1 (2:0)

Auch das Derby zwischen dem SV Miesbach II und dem SV Parsberg stand im Zeichen der Unwetter. Am Ende setzte sich Miesbach deutlich mit 4:1 durch. „Das Spiel stand kurz vor dem Abbruch“, sagt SV-Coach Christian Pralas. Und Parsbergs Abteilungsleiter Sebastian Hart findet, die Miesbacher hätten die Fortsetzung des Spiels zu sehr forciert und dadurch eigene und gegnerische Spieler in Gefahr gebracht.

„Wenn es noch blitzt, sollte man meiner Meinung nach nicht wieder aufs Spielfeld gehen“, so Hart. Fußball gespielt wurde aber auch und da haben sich die Kreisstädter souverän durchgesetzt. „Wir haben das Spiel ohne viel Emotionen runtergespielt und auch in der Höhe verdient gewonnen“, sagt Pralas. Der Anschlusstreffer durch Tobias Pötzinger kam zu spät. „Das Ergebnis ist nicht so schön, aber in Zusammenhang mit unserer Aufstellung akzeptabel“, analysiert Hart.

Tore: 1:0 Frick (17.), 2:0 Schwarzenbach (32.), 3:0 Paukner (50.), 4:0 Avdijaj (70.), 4:1 Pötzinger (87.).

SF Fischbachau – SC Wörnsmühl 1:0 (0:0)

Die Sportfreunde Fischbachau haben einen viel umjubelten Derbysieg gegen den SC Wörnsmühl gefeiert. Das Leitzachderby entwickelte sich erwartungsgemäß zu einem hitzigen und umkämpften Spiel. „Das war ein rassiges Derby, das keinen Sieger verdient hat“, erklärt Wörnsmühls Trainer Marcus Huber nach dem Abpfiff. Chancen waren über 90 Minuten eher Mangelware.

„Wir waren in der ersten Hälfte schwächer, aber hatten nach der Halbzeit eine Druckphase, in der wir das Tor nicht gemacht haben“, schildert Thomas Gschwendtner, Coach der Sportfreunde Fischbachau. Den überraschenden Treffer erzielte Fischbachaus Heinrich Isenmann dann in der Schlussphase.

Bis dahin hatten sich beide Trainer schon auf ein 0:0 eingestellt, versichern sie übereinstimmend. Doch Isenmann setzte sich über die linke Seite durch und vollendete zum Siegtreffer. „Aufgrund der zweiten Halbzeit ist das Ergebnis zwar glücklich, aber nicht unverdient“, findet Gschwendtner. (Michael Eham)

Tor: 1:0 Isenmann (82.).