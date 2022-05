Zehn starke Minuten reichen: Miesbach dreht Partie in Bad Kohlgrub

Florian Voit (M.) traf einmal gegen Bad Kohlgrub. Das Bild zeigt ihn im Spiel gegen Ohlstadt. © Thomas Plettenberg

Der SV Miesbach tat sich beim Schlusslicht FC Bad Kohlgrub lange schwer, am Ende genügten aber zehn starke Minuten zum Sieg.

Miesbach – Kurz musste selbst Miesbachs Coach Hans-Werner Grünwald beim Spiel beim FC Bad Kohlgrub zittern. „Nach dem 2:1 habe ich mir gedacht, wir werden doch nicht die Ersten sein, die hier verlieren, aber hat die Mannschaft gut reagiert“, berichtete Grünwald nach dem Kreisliga-Match beim punktlosen Tabellenletzten. Die Miesbacher lagen zweimal zurück, siegten aber dank starker zehn Minuten verdient mit 5:2.

Die Hausherren legten los wie die Feuerwehr und bereits nach zwei Minuten musste Miesbachs Keeper Tobias Magritsch einen Alleingang entschärfen, um einen Rückstand zu verhindern. Nach elf Minuten klingelte es dennoch erstmals im Miesbacher Gehäuse. Nach einem Lattenschuss staubten die Hausherren zum 1:0 ab. Nach einer Ecke von Tobias Veit glich Miesbach durch ein Kohlgruber Eigentor aus.

Im zweiten Durchgang war die Begegnung weiterhin umkämpft. Klare spielerische Vorteile hatten, wie vor der Pause, die Miesbacher. Das Tor machten aber erneut die Gastgeber. Nach einer Ecke fiel am kurzen Pfosten per Kopfball das 2:1. Dann reichte den Miesbachern aber eine starke Druckphase, um das Spiel für sich zu entscheiden. Nach einer Flanke legte Felix Scherer ab für Florian Voit, der zum 2:2 traf. Der nächste Angriff brachte das 2:3: Marinus Veit flankte vom Flügel und Florian Stoib traf am langen Pfosten zur erstmaligen Miesbacher Führung. Keine zwei Minuten später verwandelte Voit einen gerechtfertigten Foulelfmeter zum 4:2 und sorgte für die Vorentscheidung. Spätestens nach dem 5:2, das Scherer per Alleingang besorgte, gaben sich die Hausherren geschlagen und der SV spielte die Führung mehr oder weniger locker nach Hause.

„Wichtig war, dass wir nach dem Rückstand den Kopf nicht in den Sand gesteckt und uns weiter Chancen herausgespielt haben. Die Jungs wollten den trainingsfreien Dienstag und den haben sie sich auch verdient“, resümierte Grünwald. „Wir hatten die nötige Geduld und haben Bad Kohlgrub müde gespielt. Dann haben sie in der zweiten Halbzeit auch die entsprechenden Fehler gemacht. Jetzt haben wir den Pflichtsieg eingefahren und am Ende hat sich die spielerische Überlegenheit verdientermaßen durchgesetzt.“ ts

FC Bad Kohlgrub – SV Miesbach 2:5 (1:1)

SV Miesbach: T. Magritsch - To. Veit, D. Magritsch, Matschiner, Ma. Veit - Stoib, Mündl (82. Höck), Feicht (46. Pötzinger), Pindado, Scherer - Voit.

Tore: 1:0 Burkart (11.), 1:1 Meditz (30./ET), 2:1 Burkart (54.), 2:2 Voit (58.), 2:3 Stoib (62.), 2:4 Voit (64./FE), 2:5 Scherer (68.).

Gelbe Karten: keine.

Schiedsrichter: Thomas Jansen.

Zuschauer: 30.