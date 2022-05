Zu nachlässig mit den Chancen: SV Miesbach kommt gegen den TSV Peißenberg nicht über ein 2:2 hinaus

Teilen

Permanenter Gefahrenherd: Miesbachs Florian Voit (r.) hatte eine Vielzahl an Torchancen auf dem Fuß, aber der Ball wollte nur beim Ausgleich zum 1:1 über die Linie. © Max Kalup

Eigentlich hätte der SV Miesbach beim Saisonabschluss in der Kreisliga 1 gegen den TSV Peißenberg einen klaren Sieg einfahren müssen. Doch wie so oft rächten sich die ausgelassenen Möglichkeiten der Kreisstädter, sodass die Partie mit einem nicht wirklich leistungsgerechten 2:2-Unentschieden endete.

Ärgerlich aus Miesbacher Sicht war vor allem, wie die Gegentore zustande gekommen waren. Bereits in der zweiten Minute landete ein Querpass in der Defensive beim Gegner, und schon führte Peißenberg mit 1:0.

Doch der Ausgleich ließ nicht lange auf sich warten. Florian Stoib tankte sich durch, legte von der Grundlinie aus quer, und Florian Voit vollendete zum 1:1. Noch keine Viertelstunde war auf der SV-Anlage vergangen, als die Miesbacher erstmals in Führung gingen: Felix Scherer legte ab auf Johannes Schwarzenbach, und der schoss ein zum 2:1.

Dann allerdings versäumten es die Hausherren nachzulegen. Ein sehenswerter Fallrückzieher von Voit zischte um Zentimeter am Außenpfosten vorbei, Voits nächster Versuch wurde in letzter Sekunde geblockt. Auch nach der Pause änderte sich nicht an der Überlegenheit der Kreisstädter. Florian Voit marschierte alleine auf den Gästekeeper zu, scheiterte aber im Abschluss. Die nächste 100-prozentige Chance hatte Felix Scherer, als der TSV-Keeper den Ball fallen ließ, Scherers Schuss aber am Gästetor vorbeistrich.

So kam es, wie es kommen musste. Peißenberg traf zehn Minuten vor dem Schlusspfiff zum 2:2-Endstand. Ein misslungener Rückpass leitete das 2:2 ein. Im Anschluss wollte den Hausherren der Siegtreffer einfach nicht mehr gelingen.

„Es ist bitter, dass wir den Sieg nicht klar gemacht haben. Eigentlich müssen wir das Spiel 4:1 oder 5:1 gewinnen“, hadert SV-Trainer Hans-Werner Grünwald. „Peißenberg hat aus zwei Chancen zwei Tore gemacht. In den ersten 60 Minuten haben wir super gespielt und jede Menge Chancen kreiert. Aber wir haben nichts reingebracht.“ Letztlich könne man das Unentschieden aber verschmerzen. „Wir haben eine gute Rückrunde gespielt. Der fünfte Tabellenplatz ist in Ordnung“, resümiert Grünwald. Insgesamt sind die Kreisstädter mit der Saison und insbesondere der nach einem misslungenen Auftakt erfolgreichen Rückrunde zufrieden.

SV Miesbach – TSV Peißenberg 2:2 (2:1)

SV Miesbach: T. Magritsch (75. Jansen) – To. Veit, D. Magritsch, Matschiner, Ma. Veit – Stoib, Mündl (46. Pötzinger), Pindado, Scherer, Schwarzenbach (87.Bauer), Voit.

Tore: 0:1 Messner (2.), 1:1 Voit (6.), 2:1 Schwarzenbach (12.), 2:2 Weckerle (81.).

Gelbe Karten: keine – Messner, Graf.

Schiedsrichter: Tobias Barth.

Zuschauer: 50.