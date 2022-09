Zwei Abbrüche und viele Tore in der A-Klasse

Von: Sebastian Schuch

Seinen Treffer bejubelte Ferdinand Zehetmeier für den FC Real Kreuth II, bevor die Partie in der zweiten Hälfte abgebrochen werden musste. © TP

In den A-Klassen mit Beteiligung aus dem Landkreis Miesbach war am Wochenende einiges geboten.

Landkreis – Gleich zwei A-Klassenpartien wurden wegen des Gewitters am Samstag abgebrochen. Wörnsmühl und Wall fahren deutliche Siege ein und die SG Tegernseer Tal verliert nach zweimaliger Führung.

Gruppe 12

TSV Hartpenning – TSV Brunnthal II 1:1 (1:0)

Tore: 1:0 Burggraf (5.), 1:1 Rinkes (90.+3).

Mit der letzten Aktion des Spiels hat Hartpenning zwei Punkte verloren. „Es fühlt sich an wie eine Niederlage“, sagt Trainer Werner Klinke nach dem 1:1 gegen die Brunnthaler Landesliga-Reserve. Davor habe seine Mannschaft eine Reaktion auf das 0:6 in der Vorwoche gezeigt, und der eigene Treffer ließ nicht lange auf sich warten: Nach einer halbhohen Flanke nahm Maximilian Burggraf den Ball mit der Hacke mit und spitzelte ihn ins Tor. „Wir hatten das 2:0 oder 3:0 leider nicht gemacht“, sieht Klinke in der Chancenverwertung den einzigen Kritikpunkt. Im Tor sprang Kilian Rest ein. ses

Gruppe 13

Waakirchen/Schaftlach – FC Real Kreuth II abge. (0:1)

Beim Stand von 1:0 für die Gäste wurde das Duell zwischen der SG Waakirchen/ Schaftlach und dem FC Real Kreuth II abgebrochen. „Wir können froh sein, dass abgebrochen wurde. Wir haben zwei Großchancen liegen lassen, was danach kam war richtig schlecht“, berichtete SG-Trainer Vincent Lechner. Nach 48 Minuten war Schluss, dann setzten das Gewitter und der Hagel den Platz in Waakirchen unter Wasser. Nach knapp einer halben Stunde hatte Ferdinand Zehetmeier hatte für die Real-Reserve getroffen. ts

Genc. Bad Tölz – SG Tegernseer Tal 3:2 (1:2)

Tore: 0:1 Antolovic (36.), 1:1 Kiper (33.), 1:2 Nisavic (38.), 2:2 Cekic (60.), 3:2 Dalgin (70.).

Zweimal lag die SG Tegernseer Tal bei Genclikspor in Front – und steht doch mit leeren Händen da. „Aus unerklärlichen Gründen stellen wir in der zweiten Halbzeit den Spielbetrieb ein“, bemängelt Trainer Björn Burhenne. Davor sei die SG das effektivere Team gewesen. Die Führungen durch Antonio Antolovic und Zoran Nisavic glich Tölz jeweils nach einem SG-Stellungsfehler aus, der Siegtreffer fiel per Freistoß durch die Mauer. „Damit ist der katastrophale Saisonstart perfekt“, sagt Burhenne konsterniert. ses

Gruppe 14

SC Wörnsmühl – DJK Darching II 4:0 (1:0)

Tore: 1:0 van der Drift (29./ET), 2:0/3:0 J. Fichtner (65./83.), 4:0 Pötzinger (87.).

Einen klaren 4:0-Sieg gegen den Aufsteiger aus Darching hat der SC Wörnsmühl eingefahren. „Es war ein hartes Stück Arbeit, da wir einige Großchancen haben liegen lassen“, berichtete SC-Trainer Klaus Wörndl. Unter anderem verschossen die Heimischen einen Elfmeter. Nach einer halben Stunde gingen die Hausherren nach einer Ecke durch ein Eigentor in Front. Im zweiten Durchgang drückte Darching auf den Ausgleich, ehe Johannes Fichtner mit einem Doppelpack alles klar machte. Den Schlusspunkt setzte Michael Pötzinger. „Es war ein glanzloser Arbeitssieg. Das Ergebnis war klarer als das Spiel selbst“, resümierte Wörndl. Ein Sonderlob verdiente sich der souveräne Schiedsrichter Dennis Rigney. „Bei uns haben sogar die beiden Abteilungsleiter mitgespielt, weil momentan so viele Spieler ausfallen. Wir haben gut mitgespielt und die jungen Spieler machen ihre Sache gut. Aber in der Zweiten fehlt uns momentan aufgrund der vielen Ausfälle einfach etwas die Qualität“, sagte Darchings Chefcoach Patrick Lachemeier. ts

SV Miesbach II – TSV Schliersee abge. (1:0)

Nach der Pause wurde das Derby zwischen dem SV Miesbach II und dem TSV Schliersee nicht mehr angepfiffen. Das aufziehende Unwetter veranlasste Schiedsrichter Giovanni Schalk zum Abbruch. Nach 45 Minuten stand es nach einem Eigentor von Schliersees Klaus Priller 1:0 für die Hausherren. „Es war ein Spiel auf Augenhöhe“, sagte SV-Coach Hans-Werner Grünwald, der Christian Pralas (Urlaub) gemeinsam mit Sigi Heiß an der Seitenlinie vertrat. ts

SV Parsberg – SF Fischbachau 1:2 (0:2)

Tore: 0:1 Auracher (10.), 0:2 Kaffl (28.), 1:2 Rohr (76.).

Beim Spiel des SV Parsberg gegen die SF Fischbachau waren die Gäste über weite Strecken überlegen. Per Kopf brachte Georg Auracher seine Mannschaft früh in Führung, Severin Kaffl machte es ihm wenig später ebenfalls per Kopf nach. Nach der Pause kam Parsberg etwas besser ins Spiel, klare Torchancen blieben aber aus. Fischbachau erzielte noch ein Abseitstor und traf einmal Aluminium, machte aber insgesamt zu wenig aus den Chancen. „Wenn wir sechs oder sieben Tore bekommen, dürfen wir uns auch nicht beschweren“, sagt Parsbergs Trainer Bernd Bleinroth. Als in der Schlussphase Alexander Rohr der Anschlusstreffer gelang, wurde es fast noch spannend. „Wir hätten nach der Pause das dritte Tor nachlegen müssen“, findet Fischbachaus Trainer Thomas Gschwendtner. „So haben wir Parsberg im Spiel gehalten.“ Doch mehr als der Ehrentreffer war nicht drin. seh

SC Wall – Türk Spor Hausham 7:1 (3:1)

Tore: 1:0/2:0 Münch (2./5.) 2:1 Konukcu (10.), 3:1 Münch (33./FE), 4:1 Schumacher (48.), 5:1 Schraedler (70.), 61: Münch (83.), 7:1 Schumacher (90.).

Angeführt von den überragenden Stefan Münch und Dominik Schumacher hat sich Wall gegen Türk Spor in einen Rausch geschossen. „Das war ein brutaler Auftakt“, sagt Walls über die Anfangsphase – und schwärmt von jedem einzelnen der sieben Tore seiner Mannschaft. Er vergisst aber auch den Gegner nicht: „Sie haben gut mitgespielt“, sagt er. Beim Stand von 2:1 sei durchaus der Ausgleich möglich gewesen. Die Tore machten allerdings die Gastgeber. Spätestens mit einer offensiven Umstellung von Türk Spor hatte Wall ausreichend Räum – und nutzte diese. Türk-Spor-Trainer Murat Altuntas nimmt seine Mannen in Schutz: Nach der Urlaubszeit sei die junge Mannschaft noch nicht eingespielt und hätte selbst einige gute Chancen gehabt. „Leider spiegelt das Ergebnis nicht das Spiel wieder“, bedauert er. ses