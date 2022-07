Zwei Derbys in der zweiten Runde des Toto-Pokals

Björn Burhenne, Trainer der SG Tegernseer Tal. © STEFAN SCHWEIHOFER

In der zweiten Runde des Toto-Pokals im Kreis Zugspitze kommt es zu zwei Miesbacher Derbys - und zwei Duellen mit Klubs aus Geretsried.

Landkreis – Sechs von zehn angetretenen Landkreis-Teams stehen in der zweiten Runde des Toto-Pokals. Am heutigen Mittwoch kommt es zu zwei Derbys. Der SC Wörnsmühl empfängt den SV Warngau, zudem bekommt es der SC Wall mit der SG Hausham zu tun. Die SG Tegernseer Tal und der TSV Otterfing treffen auf Teams aus Lenggries. Alle Begegnungen beginnen um 19 Uhr.

SC Wörnsmühl – SV Warngau

Mit einem Sieg im Elfmeterschießen hat Wörnsmühl die erste Runde bei den SF Föching überstanden (wir berichteten). Nun trifft der SC auf den Kreisklassen-Aufsteiger SV Warngau, der in der ersten Runde ein Freilos hatte. „Wir haben beim letzten Spiel in Warngau unglücklich mit 0:1 verloren, nun wollen wir unseren Heimvorteil nutzen. Es ist ein gutes Vorbereitungsspiel gegen einen starken Gegner und eine gute Standortbestimmung“, sagt SC-Trainer Klaus Wörndl. „Wir freuen uns auf ein schönes Vorbereitungsspiel und kommen mit einem breiten Kader“, erklärt SV-Trainer Daniel Mayer.

SC Wall – SG Hausham

Nach dem 2:0-Heimsieg über den TSV Weyarn empfängt der SC Wall nun den Kreisliga-Aufsteiger SG Hausham. Die Hausherren werden sich wie in der Vorwoche nicht in der Defensive verschanzen, sondern versuchen mitzuspielen. So ist vielleicht die nächste Überraschung möglich. „Wir freuen uns auf das erste ernsthafte Spiel der Saison. Wir wollen eine Runde weiterkommen“, erklärt Haushams Sportlicher Leiter Florian Fink. Allerdings steht bei den Gästen hinter dem Einsatz von Simon Beck und Benedikt Schauer ein Fragezeichen.

SG Tegernseer Tal – ASC Geretsried

Nach dem 1:0-Heimsieg über den TSV Irschenberg will die SG Tegernseer Tal mit dem ASC Geretsried den nächsten Kreisklassisten ins Stolpern bringen. „Unser Ziel ist es, im Pokal noch eine Runde weiterzukommen. Das Hauptaugenmerk liegt aber auf der Meisterschaft. Den Pokal nehmen wir aber gerne mit“, erklärt der Gmunder Abteilungsleiter Christian Werth. „Geretsried spielt eine Liga höher, aber mit einer guten Mannschaftsleistung sehen wir Chancen, eine Runde weiterzukommen.“

FF Geretsried – TSV Otterfing

Beim Kreisklassisten FF Geretsried bestreitet der TSV Otterfing nach dem Freilos in der ersten Runde das erste Pflichtspiel der Saison 2022/23. „Für uns ist es ein guter Test unter Wettkampfbedingungen. Das Ziel ist es weiterzukommen“, sagt TSV-Abteilungsleiter Dominik Urban vor dem Spiel beim Kreisklassisten. ts