Zwei Fehler zu viel: TuS Holzkirchen verliert in Eggenfeld

Unnötig und vermeidbar war die Niederlage in Eggenfelden aus Holzkirchner Sicht. © Thomas Plettenberg/Archiv

Der TuS Holzkirchen hat den Auftakt ins Jahr 2022 in den Sand gesetzt. In Eggenfelden verloren die Holzkirchner mit 0:2.

Holzkirchen – Das war nichts: Den Start in die Landesliga Südost nach der Winterpause hat sich der TuS Holzkirchen anders vorgestellt. In einem für die 250 Zuschauer wenig spektakulären Spiel beim SSV Eggenfelden unterlag die Truppe von Trainer Joe Albersinger mit 0:2. Ein unnötiger Elfmeter ebnete den Weg zur Holzkirchner Pleite, sodass die Ausfälle von Schlussmann Beni Zeisel, Kapitän Maxi Drum, Sean Erten, Beni Löhnert und Felix Höger womöglich doch zu schwer wogen.

„Eigentlich war es ein klassisches 0:0-Spiel mit kaum Chancen auf beiden Seiten – durch zwei individuelle Fehler haben wir das Spiel hergegeben“, erklärte Beni Gulielmo. Der Mittelfeldstratege sah hinter seiner Abwehrreihe Markus Grünewald im Tor stehen, der statt Raphael Blaschke den verletzten Zeisel vertrat. Albersinger schickte seine Mannen mit einer Dreier- respektive Fünferkette aufs Feld, was zumindest defensiv im ersten Durchgang ordentlich funktionierte. „Ich denke, wir haben die Ausfälle soweit gut kompensiert“, fand Gulielmo. „Wir hatten zuvor auch erst eine Trainingseinheit auf Rasen, also war es schon eine kleine Umgewöhnung.“ Dementsprechend zerfahren wirkte oft das Angriffsspiel – auf beiden Seiten.

Erst nach dem Seitenwechsel kam mehr Bewegung in die Partie: Über den Flügel brach in der 64. Minute ein Eggenfeldener Offensivspieler durch und ließ Yasin Keskin aussteigen. Sebastian Bauer entschied sich zum Leidwesen seiner Teamkollegen für eine zu risikoreiche Grätsche mit gestreckten Beinen, der Unparteiische pfiff gezwungenermaßen einen Foulelfmeter. Thomas Wohlmannstetter brachte den SSV mit einem Schuss in die Mitte in Führung.

TuS strahlt nur wenig Gefahr aus

Den Deckel auf die Begegnung machte nur vier Minuten später Timo Schmidhuber: Nachdem der TuS die Kugel im Aufbauspiel verlor, drang der Eggenfeldener rechts in den Strafraum ein und knallte den Ball hoch ins kurze Eck. „Wir wollten mit einem Dreier nach Hause fahren“, sagt Gulielmo. „Aber dafür müssen wir hinten unsere individuellen Fehler einstellen.“ Auch nach vorne muss Albersingers Elf zielstrebiger werden, da außer einem Abschluss durch Christopher Korkor kaum Gefahr entstand. Dessen ist sich auch Gulielmo bewusst: „Wenn wir defensiv gut stehen und unser Spiel durchziehen können, haben wir die Qualität, wieder Punkte einzusammeln.“

Vielleicht stehen dem 29-jährigen Spielgestalter in den nächsten Spielen auch wieder Stützen wie Drum oder Zeisel zur Seite. Beide befinden sich auf einem guten Weg zurück in den Kader des Landesliga-Sechsten.

SSV Eggenfelden – TuS Holzkirchen 2:0 (0:0)



TuS: Grünewald – S. Bauer (70. Paal), Zetterer, Krepek (74. Feurer) – Keskin, Gulielmo, Siebler (84. Lindner), Kollie – T. Bauer (74. A. Bauer), Korkor, Lechner (64. Fischer).

Tore: 1:0 Wohlmannstetter (64./FE), 2:0 Schmidhuber (68.).

Gelbe Karten: Korkor, S. Bauer, Keskin.

Schiedsrichter: Nicolas Dolderer.

Zuschauer: 250.