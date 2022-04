So geht es bei Holzkirchen, Otterfing und Kreuth weiter

Von: Sebastian Schuch

Zu einer Schneeballschlacht luden die Fußballplätze in der Region am Wochenende eher ein als zum Kicken. Auch das Heimspiel des TSV Otterfing wurde abgesagt. © Thomas Plettenberg

Nach den witterungsbedingten Absagen kennen der TSV Otterfing und der FC Real Kreuth bereits den neuen Termin, der TuS Holzkirchen noch nicht.

Landkreis – Der Winter hatte seine Rückkehr weithin angekündigt, dennoch bestand bei den Fußballern der Region die Hoffnung, dass die Vorhersagen nicht derart zutreffen würden. Doch sie wurden mit Ausnahme der Spiele am Freitag sowie der Heimpartien der Teams des SV Miesbach enttäuscht: Der Schnee ließ keine Spiele auf Naturrasen zu.

Mit einer Absage des Heimspiels gegen den TSV Grünwald hatten die Verantwortlichen des TuS Holzkirchen im Vorfeld bereits gerechnet. Bitter: Es wäre das erste Landesliga-Match des Jahres an der Haidstraße gewesen, nachdem bereits die Partie gegen den SB Chiemgau Traunstein am 5. März wegen Unbespielbarkeit des Platzes verlegt worden war. Immerhin: Lange müssen sich die Holzkirchner Fußballer nicht gedulden, schon am Dienstag, 17.45 Uhr, wird das Match gegen Traunstein nachgeholt, ehe am Freitag, 8. April, das Auswärtsspiel in beim SB DJK Rosenheim wartet. Eine neue Ansetzung für das Aufeinandertreffen mit Grünwald gibt es bislang nicht (Stand Sonntag, 3. April, 15.15 Uhr).

Dafür weiß der TSV Otterfing bereits, wann das wichtige Heimspiel gegen den FC Langengeisling stattfinden wird: am Dienstag, 12. April, 19.30 Uhr. Die Nordring-Elf wird das Vorhaben des ersten Pflichtspielsieges im Jahr 2022 mit einer ausgeruhten Truppe angehen können, denn sie ist am kommenden Wochenende spielfrei, während Langengeisling am Samstag, 9. April, mit dem SV Reichertsheim einen weiteren Kontrahenten im Kampf gegen den Abstieg empfängt. Somit hat Trainer Mike Probst erneut die Chance, den Gegner zu beobachten.

Zumindest einen kleinen Vorteil könnte der Ausfall des Kreisliga-Heimspiels gegen den ASV Habach für den FC Real Kreuth haben: Vielleicht ist Torjäger Franz Huber bis zum neuen Termin am Mittwoch, 13. April, um 19.30 Uhr, wieder mit von der Partie. Am Wochenende wäre er sicher ausgefallen. Davor müssen die Enterbacher am Sonntag, 10. April, noch auswärts beim SV Polling ran, Habach spielt bei Schlusslicht Bad Kohlgrub.. ses