Zwei Treffer in drei Minuten: FC Real Kreuth lässt es gegen SV Polling krachen

Krönender Abschluss: Kreuths Franz Huber erzielt das 4:0 gegen Pollings Torwart Mathias Schuster. © Andreas Mayr

Ordentlich eingeschenkt hat der FC Real Kreuth dem SV Polling. 4:0 hieß es am Ende - dank eines Doppelpacks von Franz Huber. Doch es wären noch mehr Tore drin gewesen.

Kreuth – Aufgrund einer ellenlangen Verletztenliste musste Reiner Leitl tief im Fundus der Reserve stöbern, um beim SV Polling auch die Auswechselbank zu besetzen. Aber dem Leistungsvermögen des FC Real Kreuth tat dies keinen Abbruch. Die Enterbacher schossen die Pfaffenwinkler mit 4:0 vom Platz und der FCK-Trainer gab hier jedem seiner Reserven die Möglichkeit, sich ins Rampenlicht zu stellen. „Wir haben uns echt gut verkauft. Und was mich besonders freut ist, dass die Null gestanden ist“, erklärt Leitl.

Wobei es die Pollinger nicht mit den erwarteten langen Bällen versuchten, sondern sich durch das Mittelfeld kombinierten. Aber die Kreuther waren hellwach und durch viel Laufarbeit waren die Räume eng. Es war der wochenlang angeschlagene Franz Huber, der den Auftakttreffer einleitete. Der Kreuther Torjäger spritzte in einen Querpass und setzte den nach vorne sprintenden Samet Yilmazer ein. Der schloss ein Solo mit dem 1:0 (14.) ab. Ehe kurz vor der Pause Moritz Mack einen wunderbar platzierten Freistoß zum 2:0 in die Maschen setzte, vergaben Huber und Mack aussichtsreich. Zudem schob Tobias Frank den Ball am leeren Tor vorbei. Zusammengefasst war der SV Polling mit einem 0:2-Pausenstand noch gut bedient.

Nach dem Seitenwechsel aber kamen die Pfaffenwinkler stark auf. Es war dem Kreuther Keeper Louis Sachau zu danken, dass der Anschlusstreffer ausblieb. Der Offensivdrang der Platzherren aber schaffte Platz für Konter. Wobei die Enterbacher nahezu fahrlässig mit selbst klaren Torchancen umgingen. Hinzu kam noch ein Pfostenschuss des eingewechselten Matthias Nadler (84.). Ehe sich Huber auf der Ersatzbank ausruhte, schraubte er seine saisonale Torausbeute noch innerhalb von drei Minuten auf 14 Treffer hinauf. Tobi Frank und Yilmazer hatten den Torjäger nach abgefangenen Angriffen steil geschickt und Huber bedankte sich mit dem 3:0 und dem 4:0.

SV Polling – FC Real Kreuth 0:4 (0:2)

FC Real Kreuth: Sachau - S. Mayr, Götschl, K. Kölbl, Schmid (73. Engel) - Werner (61. Sollacher), T. Frank, Yilmazer (85. Nadler), S. Kölbl - Mack, Huber (78. Seifert)

Tore: 0:1 Yilmazer (14.), 0:2 Mack (41.), 0:3 Huber (69.), 0:4 Huber (71.)

Gelbe Karten: Kasper (Polling)

Zuschauer: 120

Schiedsrichter: A. Schuster (TSV Wolfratshausen)