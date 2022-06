Adis Letica LIVE: „Haben alles ohne Geld geschafft“ - Coach führt FC Hellas in die Bezirksliga

Von: Sebastian Isbaner

Adis Leticia, Trainer des FC Hellas München, bei uns im Live-Interview © privat/Rutt

FC Hellas konnte den Aufstieg in die Bezirksliga klarmachen. Wie die Münchner dieses Wunder vollbracht haben, verrät uns Trainer Adis Letica im Live-Interview.

München - Turbulente Wochen liegen hinter dem FC Hellas München. Mehrere Schwierigkeiten und Vorfälle in der Aufstiegsrelegation zur Bezirksliga hatten die Mannen von Trainer Adis Letica zu überwinden. Vor allem die Hiobsbotschaft rund um Stürmer Sokratis Evangelou machte sowohl dem FC Hellas als auch dem FC Wacker München zu schaffen.

FC Hellas München feiert den Aufstieg in die Bezirksliga © FC Hellas München

FC Hellas München: Aufstieg in die Bezirksliga - „Wir haben hier aus nichts etwas ganz Großes geschaffen“

Nach Abbruch des ersten Spiels konnte der FC Hellas im neu angesetzten Spiel den Aufstieg klarmachen. Somit wird die Mannschaft in der kommenden Saison in der Bezirksliga Süd an den Start gehen. Eine große Überraschung, da der Verein, was Infrastruktur und Budget angeht, fast mit leeren Händen dasteht. „Wir haben alles ohne Geld geschafft. Wir sind ein sehr kleiner Verein mit beschränkten Möglichkeiten. Wir haben hier aus dem Nichts etwas ganz Großes geschaffen“, sagt Adis Letica, der Coach der Hellenen.

Am Donnerstag spricht Adis Letica im Live-Interview über die Erlebnisse der Aufstiegsrelegation. Außerdem sprechen wir mit ihm über die anstehende Herausforderung in der Bezirksliga seine Ziele für die kommende Saison und die Kaderplanung des FC Hellas München. Den Stream findet ihr auf unserer Seite, Facebook und YouTube am Donnerstag, 30. Juni um 15:00 Uhr. (Sebastian Isbaner)