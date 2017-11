Ärger in Feldmoching: "Mussten den Schiri schützen"

Lohhof kassiert drei Platzverweise

von Klaus Kirschner schließen

Das Nachbarschaftsduell nahm einen unrühmlichen Ausgang und schlitterten nur knapp am Skandal vorbei. Dabei stand besonders Schiedsrichter Fabian Riedl im Blickpunkt.

„Wir mussten ihn auf dem Weg vom Spielfeld in die Kabine schützen“, berichtete Feldmochings Manager Martin Wildgruber. Die Gäste aus Lohhof haderten mit vielen Entscheidungen des Unparteiischen. Der ganz Frust der Verlierer entlud sich dann nach Spielende. Vorher hatten bereits die Lohhofer Maxi Kattner (gelb-rot 74.), Lukas Siebler (rot. 88.) und Luiz Dos Santos (rot 88.) einen Platzverweis erhalten. Der einzige Treffer des Derbys resultierte aus einem umstrittenen Strafstoß, den Osman Öztürk (25.) verwandelte. „Wir mussten wieder sehr ersatzgeschwächt antreten und haben in einem sehr schwachen Spiel recht glücklich gewonnen. In unserer schwierigen Lage zählen aber nur diese wichtigen drei Punkte“, meinte der Manager der weiter abstiegsbedrohten Feldmochinger. Die Lohhofer hatten natürlich einen ganz anderen Blickwinkel auf die Geschehnisse. „Das war ein schlechter Auftritt von uns. Der Schiedsrichter hatte nicht seinen besten Tag, und wir haben uns von der Hektik anstechen lassen. Leider waren wir offensiv nicht gefährlich. Es war eigentlich ein typisches 0:0-Spiel, dass durch einen unberechtigten Elfmeter entschieden wurde“, meinte SVL-Trainer Manuel von Klaudy.

Quelle: fussball-vorort.de