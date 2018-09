Anadolu dreht auf, Phönix kassiert drei Rote und Aubing feiert „verrückten“ Sieg

Bezirksliga Süd: Kompakt

Der SV München Laim wollte am Starnberger See den zweiten Saisonsieg einfahren, wurde aber von einem Last-Minute-Jokertreffer zurück geworfen. Irre Spiele gab es auch in Penzing, Aubing und Denklingen.

SVN München - FC Hertha München 3:1 (1:0)

Schwere Zeiten durchleben die Herthaner, nicht nur weil die eigene Spielstätte derzeit umgebaut wird. Auch sportlich gab es zuletzt einen Sinkflug. Beim Derby in Neuperlach feierten die Gastgeber einen verdienten Heimerfolg. Dennis Yimez besorgte nach einer Viertelstunde die Führung der Heimelf. Zwei eingewechselte Akteure sorgten mit einem Doppelschlag für die Entscheidung: Simon Richter (71.) und Felix Schmieg (75.) trafen für die Platzherren, die noch viele weitere hochkarätige Chancen vergeigten. Für Hertha reichte es nur zum „Ehrentreffer“ durch Robinson Kabanda in der 85. Minute. „Leider fallen bei uns derzeit drei Torhüter und vier Stürmer aus. In den ersten 20 Minuten hatten wir auch gute Tormöglichkeiten, der zweite Gegentreffer hat uns das Genick gebrochen“, bedauerte Hertha-Trainer Patrick Baum.





SV Herakles München – 1. FC Penzberg 2:2 (1:2)

Zwei Teams, die sich zuletzt in Aufwind befanden, lieferten sich am Freitagabend einen harten Fight. So verteilte Schiedsrichter Michael Krug gleich elf gelbe Karten. Die wechselnde Führung machte dieses Duell besonders spannend. Bereits nach neun Minuten gelang der Heimelf die Führung durch Amin Touré. Bis zur Pause konnten die Gäste aus dem Oberland die Partie aber drehen, denn Kilian Weiß (16.) und Josef Siegert (36.) sorgten für die Penzberger Pausenführung. Am Ende konnte sich Herakles-Coach Mentis doch noch über einen Punkt freuen, denn in der 85. Minute erzielte Roberto Fuschillo den 2:2-Ausgleich. Nur 40 Stunden später mussten die „Griechen“ erneut antreten und verloren mit 0:1 gegen den Tabellenführer Bad Heilbrunn.





MTV Berg – SV München Laim 1:0 (0:0)

Beflügelt durch den ersten Saisonsieg (3:2 gegen Penzing) gingen die Laimer selbstbewusst in die Partie gegen Berg. Das Team von Robert Tauber verkaufte sich am Starnberger See auch recht ordentlich, besonders die zum Saisonbeginn so anfällige Defensivabteilung leistete gute Arbeit. In der Offensive fehlte aber die letzte Konsequenz, und so kam es aus Sicht der Laimer zu einem unglücklichen Finale. In der Nachspielzeit verwandelte der eingewechselte Simon Gebhart den Matchball für dem MTV Berg.





VfL Denklingen – FC Anadolu Bayern 1:6 (0:4)

Nach einem etwas verkorksten Saisonstart kommt der Anadolu-Express ins Rollen. Das Team von Trainer Andreas Koch hatte jedenfalls wenig Mühe mit dem harmlosen Tabellenletzten. Die Treffer für die Gäste aus Pasing erzielten Fehmi Sevinc (Elfmeter in der 12. Minute), Osman Yontar (19.), Orkan Balkan (27.), Önder Ötkün (45.), Florian Tschaitschek (49.) und der eingewechselte Kazim Anuk (72.).





SV Aubing – SC Fürstenfeldbruck 5:2 (0:1)

Das war irgendwie ein „verrücktes Spiel“ und die Zuschauer, die erst in der Schlussphase vorbeischauten, kamen voll auf ihre Kosten, denn in den letzten zehn Minuten fielen gleich fünf Treffer. Die Brucker starteten furios und gingen in der 22. Minute durch Djamal Halfa Toga in Führung. Doch wenig später sah der Gästespieler Igor Dulabic die Ampelkarte. Kurz nach dem Seitenwechsel gelang dem Aubinger Torjäger Daniel Koch der Ausgleich. Und dann kam es zu diesem spektakulären Finale: Matthias Boedinger erhöhte auf 3:1 (81. und 84.), Matej Kopic (86.) konnte auf 3:2 verkürzen, Benwinde Mannessim (88.) und Julian Heigl (90.) setzten die Endpunkte in diesem Schützenfest.





FC Penzing – FC Phönix München 2:1 (1:1)

Nicht alltäglich verlief diese Partie, denn die Gäste aus München beendeten das Spiel mit nur noch acht Akteuren. Josef Nader (25.) brachte Penzing in Führung, Phönix konnte kurz vor der Pause durch Jurica Antonovic ausgleichen. Doch im zweiten Abschnitt wurde es dann sehr turbulent im Waldstadion, denn Phö- nix schwächte sich selber mit drei Platzverweisen. Dies betraf Dennis Knezevic (rote Karte in der 81. Minute), Istvan Szücs (gelb-rote Karte in der 88. Minute) und Antonovic (rote Karte in der 90. Minute). Die mangelnde Disziplin beim Gegner „bestraften“ die Penzinger mit dem 2:1 durch Nader in der 85. Minute.