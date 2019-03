SCM mit Auftaktsieg im Derby

von Franz Forstner schließen

Die Giesinger Derbys in der Kreisklasse und nun seit einiger Zeit in der Kreisliga zwischen dem SC München I und dem TSV 1860 München III waren bisher immer eng. Auch in der Gesamtbilanz kann man dies gut ablesen. Bei bisher 9 Begegnungen gab es jeweils 3 Siege, 3 Unentschieden und 3 Niederlagen. Im Torverhältnis hatten die Untergiesinger mit 2 Treffern mehr, die Nase etwas vorne (18 : 16 Tore für den SCM).Die Vorbereitungen der beiden Mannschaften verliefen jeweils recht zufriedenstellend und der TSV 1860 München III hatte im Winter einige attraktive Zugänge. Der Sportclub belies es bei seinem Kader, der sowieso eine extrem starke Bank vorweisen konnte und sogar Spieler, die sofort im Startaufgebot spielen könnten, derzeit gar nicht als Auswechselspieler drankommen. Daher hatte Coach Franz Forstner die richtige Entscheidung getroffen und im Winter nach keinen Verstärkungen gesucht.Die erste Hälfte begann sehr vielversprechend und einige Zuschauer, die bereits Mittags im Grünwalder Stadion weilten, meinten sogar, dass das Spiel fast besser wäre, als was im Kampfspiel der Profis am frühen Nachmittag ablief. Es wurde schnell und technisch gut, von beiden Seiten begonnen. Als der Sportclub die Oberhand gewann, gelang auch Benjamin Murga der Führungstreffer für den SC München in der 13. Spielminute. Bis zur 25. Spielminute baute dann der Sportclub seine Dominanz aus. Jedoch kamen dann die 60er besser ins Spiel und nahmen den Sportclublern das Zepter aus der Hand. Allerdings erlöste Benedikt Nagel in der 37. Spielminute die Untergiesing indem er mit einem strammen Schuss den Ball ins Netz der 60er wuchtete. Nun schien der Wille der Löwen gebrochen zu sein. Bis zur Halbzeit spielte der SC München sein Spiel mit schönen Kombinationen weiter.Allerdings hat der Löwencoach Andreas Kopfmüller in der Pause wohl die richtigen Worte gefunden. Mit Kampfgeist (wie 10 Minuten in der ersten Halbzeit) und Agressivität begannen die Hausherren die zweite Hälfte und hatten wieder das Zepter in der Hand. In der 60. Spielminute kam dann, was sich angedeutet hatte, der Anschlusstreffer durch Sebastian Saatberger. Nun erhöhten die TSV Mannen nochmals den Druck und erzielten in der 66. Spielminute den Ausgleichstreffer durch Dominik Kilpatrick. Nun waren die vielen mitgereisten Untergiesinger und auch die Forstner Mannen doch etwas geschockt. Ein schon gewonnen geglaubtes Spiel wurde aus der Hand gegeben. Aber die Mannschaft zeigte nun ebenfalls Charakter und fand wieder zurück ins Spiel Moritz Geiger war es dann in der 74. Minute vergönnt, den 3:2 Führungstreffer für den SC München zu erzielen. Die letzten 15 Minuten plus 6 Minuten Nachspielzeit (warum soviel? bei einem doch recht fairen Derby, 2 gelbe Karten auf jeder Seite) konnten die Forstner Mannen herunterspielen und der sehr wichtige Auftaktsieg war gelungen. Denn im Vorjahr hatte man eben gegen den Derby-Partner das erste Spiel im Jahr 2018 verloren. Wenn man jetzt neutral schreiben würde, so könnte man sagen, dass ein Unentschieden aufgrund der 2. Halbzeit gerecht gewesen wäre. Aber aus Sportclub-Sicht war der Sieg aufgrund der 1. Halbzeit verdient.Dafür wünscht der Sportclub dem TSV 1860 München III nun lauter Siege in der Rückrunde.

Quelle: fussball-vorort.de