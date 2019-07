Bayern Amateure verpflichten Timo Kern von Waldhof Mannheim

29-Jähriger kommt wohl vom Ligakonkurrenten

Die FC Bayern Amateure verpflichten offenbar einen fünften Ü23-Spieler. Das berichtet die Zeitung Die Rheinpfalz. Demnach wechselt Timo Kern vom Ligakonkurrenten SV Waldhof Mannheim nach München. Der 29-Jährige soll einen Wechsel in die 2. Bundesliga zum SSV Jahn Regensburg angestrebt haben. Allerdings konnten sich Mannheim und der Jahn nicht auf eine Ablösesumme einigen. Der FC Bayern hingegen soll bereit sein, rund 200 000 Euro für den Mittelfeldspieler zu bezahlen.

Kern hatte maßgeblichen Anteil am Aufstieg des SV Waldhof Mannheim. Der 29-Jährige bestritt in der vergangenen Regionalliga-Saison 29 Spiele und steuerte dabei 17 Tore und zehn Assists bei.

"Es könnte sein, dass in den nächsten Tagen etwas passiert", kommentierte Jochen Kientz, Sportlicher Leiter Waldhof Mannheims die Gerüchte. Beim Test gegen das luxemburgische Team Fola Esch fehlte Kern bereits im Kader. Beim FCB müsste der 29-Jährige, der in der Jugend des Karlsruher SC ausgebildet wurde, um einen Stammplatz kämpfen. Mit Kwasie Okyere Wriedt, Nicolas Feldhahn und Maximilian Welzmüller waren in der vergangenen Saison drei Ü23-Spieler gesetzt.

Quelle: fussball-vorort.de