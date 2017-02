U19 des FC Bayern baut Siegesserie aus

Seitz: "Wir können noch besser spielen"

FC Bayern München (A-Junioren) - Weiter in Galaform präsentiert sich die U19 des Rekordmeisters. Der 3:0- Heimerfolg über den 1. FC Kaiserslautern war bereits der fünfte Sieg in Folge für Holger Seitz’ Mannschaft.

Zudem musste in den fünf Partien nur ein Gegentor hingenommen werden, die letzte Niederlage datiert von Anfang November (2:3 beim VfB Stuttgart), seit acht Spielen ist die Seitz-Elf unbesiegt. „Mit dem Ergebnis können wir natürlich zufrieden sein“, bilanzierte der 42-jährige Bayern-Trainer am Samstag, sein Nachsatz „wir können noch besser spielen“ klang fast wie eine Drohung an die Konkurrenz. Benjamin Hadzic (56.) und Manuel Wintzheimer per Doppelpack (82., 84.) sicherten den ungefährdeten Heimsieg, der Vorsprung an der Spitze wuchs dadurch auf drei Zähler an.

Quelle: fussball-vorort.de