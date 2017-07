Bayern II mit Rückkehrern aus China bei Unterföhring

Sieg gegen Aufsteiger Pflicht

von Christoph Seidl schließen

FC Bayern München II - Die Bayern-Amateure hatten eine kleine Pause. Während einige Spieler der Reserve mit den Profis in Asien waren, ruhte der Ball für Bayern II. Aufgrund des Spielermangels hätte man keine schlagkräftige Mannschaft stellen können. Jetzt geht es aber weiter für die Bayern-Reserve. Am Sonntag geht es zum Aufsteiger aus Unterföhrig (Spielbeginn 14:00 Uhr in Heimstetten, Tickets 15€, ermäßigt 13€).

Es gilt die Leistung aus dem ersten Saisonspiel zu bestätigen. Das Abenteuer Asien ist erstmal beendet, der harte Regionalliga-Alltag setzt wieder ein. Für Marco Friedl, Niklas Dorsch, Milos Pantovic, Manuel Wintzheimer und Christian Früchtl geht es nach den Einsätzen bei den Profis wieder in der Regionalliga weiter. Dort war der Start vielversprechend. Am ersten Spieltag wurde die Reserve des FC Ingolstadt mit 5:0 nach Hause geschickt. Als nächstes geht es gegen den Aufsteiger aus Unterföhring. Der hat bislang aus zwei Spielen nur einen Zähler geholt. Klar, dass Bayern II hier als Favorit ins Rennen geht.

Doch so einfach ist es nicht, die Bayern-Reserve ist aus dem Tritt. Das letzte Saisonspiel liegt immerhin schon zwei Wochen zurück und auch das Training war in dieser Zeit nie in voller Besetzung durchzuführen. Außerdem muss hinterfragt werden, ob alle Akteure topfit sind. Marco Friedl beispielsweise stand in jedem Testspiel der großen Bayern auf dem Platz und maß sich mit den größten Teams Europas. Auch die anderen sammelten fleißig Spielminuten. Es wird sich zeigen wie die jungen Spieler, die ersten Freitagmorgen landeten, den Jetlag wegstecken können.

Das kleine Unterföhring wird topmotiviert sein. Zum ersten Mal schnuppern sie Regionalligaluft, die Spiele gegen Bayern und 1860 München sind die größten der Saison. Dass man die ärgern kann, hat im Fall der Löwen der TSV Buchbach eindrucksvoll vorgemacht. Dennoch: Alles andere als ein Sieg ist für die Bayern-Reserve eine Enttäuschung. Es wird sich zeigen, ob der FC Unterföhring die ambitionierten Münchner ärgern kann.

Quelle: fussball-vorort.de