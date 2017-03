FC Bayern rüstet Alaba-Kumpel mit Profi-Vertrag aus

Rekordmeister bindet U19-Talent langfristig

FC Bayern München - Aktuell gehört Marco Friedl zum Kader der U19 des Rekordmeisters. Am Dienstagmittag verkündete der FC Bayern auf der vereinseigenen Homepage den Vertragsabschluss mit dem 18-Jährigen.

Mit seinen Leistungen überzeugte der junge Österreicher die Verantwortlichen vom FCB und erhält jetzt einen Profi-Vertrag. Der Defensivspezialist unterzeichnete einen Lizenspielervertrag über fünf Jahre, beginnend am 01.07.2017. Anfang des Jahres durfte Friedl bereits mit den Profis ins Trainingslager nach Doha reisen und trainierte in den letzten Wochen öfter mit dem Team von Chefcoach Carlo Ancelotti.

"Wir freuen uns, Marco Friedl langfristig an den FC Bayern gebunden zu haben. Er hat in unseren Nachwuchsteams hervorragende Leistungen gezeigt und sich zuletzt auch im Training der Profis bewiesen", wird der neue Leiter des Nachwuchsleistungszentrum der Münchner, Hermann Gerland, in der FCB-Meldung zitiert.

Eine Verbindung zum Profi-Team hat Friedl bereits. 2008 wechselte der damals 10-Jährige zusammen mit David Alaba (damals 16 Jahre alt) aus Österreich zum Rekordmeister. In der ersten Zeit bei Bayern, wohnte der junge Friedl in seinem Heimatdorf Kirchbichl und pendelte zum Training, um seine Schule fertig zu machen. Alaba ließ seinen jüngeren Landsmann in dieser Zeit öfter bei sich zu Hause übernachten und so entstand eine Freundschaft zwischen den beiden Österreichern. "Ich habe mir seine Nummer geben lassen und ihn eingeladen, mit mir Playstation zu spielen", sagte Alaba bei Eurosport über den ersten Kontakt mit Friedl.

Quelle: fussball-vorort.de