Bayernliga: Löwen zaubern im Sechziger-Duell – Extra-Lob für 1860-Talent Brönauer

Mann des Tages: Anian Brönauer erzielte für 1860 II einen Dreierpack. © Ulrich Wagner/Imago

In der Bayernliga Süd feiert der TSV 1860 München II einen Kantersieg. 1865 Dachau verliert gegen Nördlingen. Ismaning gewinnt beim FC Memmingen.

München – In der Bayernliga konnte sich der TSV 1860 II als „Mannschaft der Woche“ feiern lassen. Das Team von Trainer Frank Schmöller gewann nach den Siegen gegen Türkspor Augsburg und Nördlingen rekordverdächtig mit 7:2 gegen den TSV 1860 Rosenheim.

Bayernliga Süd: TSV 1860 München II fertigt Rosenheim im Sechziger-Duell ab

Beim „Duell“ der Sechziger-Teams konnte sich Anian Brönauer mit einem Dreierpack auszeichnen. „Er hat ein gutes Spiel gemacht, hatte das Momentum auf seiner Seite und die nötige Ruhe vor dem Tor“, lobte Schmöller nach dem Schützenfest gegen die abstiegsgefährdeten Innstädter seinen Dreifach-Torschützen.

Darüber hinaus sorgten die Tore von Mason Judge (4.), Samir Neziri (34.), Jeremie Zehetbauer (53.), Gradi Nkunga (56.) für gute Stimmung bei den kleinen Löwen, bei denen Torwart Maximilian Rothdauscher nach einer halbjährigen Verletzungspause sein Comeback feierte.

VfB Hallbergmoos kämpft sich zu neunt gegen Ingolstadt zu einem Punkt

Besonders angetan von dem Ergebnis war natürlich der VfB Hallbergmoos, der sich mit den Rosenheimern einen erbitterten Kampf gegen den Abstieg liefert. Die Mannschaft von Trainer Florian Brachtel zeigte zuletzt einen deutlichen Formanstieg und bewies beim 1:1 gegen den FC Ingolstadt II große Moral. Außerdem haderten die Gastgeber mit Schiedsrichter Moritz Hägele, der die beiden VfB-Akteure Brandon Happi Monthe (60. Gelb-Rot) und Fabian Czech (66.) vorzeitig zum Duschen schickte.

Aber Hallbergmoos ließ sich auch durch die personelle Unterzahl nicht entmutigen und kam in der 90. Minute durch Maurice David noch zum Ausgleich. Jetzt fiebert der VfB dem „Abstiegs-Endspiel“ am Samstag bei 1860 Rosenheim entgegen.

TSV 1865 taumelt Relegation entgegen: Niederlage im Abstiegsduell gegen Nördlingen

Ein Sorgenkind bleibt der TSV 1865 Dachau nach der 0:3- Pleite beim TSV Nördlingen. Die Gäste waren zwar bemüht, aber harmlos in der Offensive. Auch mit dem neuen Trainer Orhan Akkurt geht in Dachau das Abstiegsgespenst um. Allerdings können die 65er als Tabellen-14. der Bayernliga Süd noch auf einen direkten Ligaverbleib hoffen.

Sollte am Ende der Saison der Verein auf dem 14. Platz der Südstaffel gegenüber dem 14. der Bayernliga-Nordstaffel mehr Punkte erzielt haben (wie es aktuell der Fall ist), dann wäre dies ein Nichtabstiegsplatz.

FC Deisenhofen punktet trotz Ausfall von Nico Karger in Augsburg

Beim FC Deisenhofen kam die Schockdiagnose bereits vor dem Auswärtsspiel beim TSV Schwaben Augsburg. So ist die Saison für den Torjäger und Ex-Profi Nico Karger verletzungsbedingt bereits beendet.

Die Schützlinge von Trainer Andi Pummer zeigten eine tolle Reaktion auf den Ausfall ihres Ausnahmespieler beim 2:2 in Augsburg. Michael Bachhuber (26.) und Björn Jost (41.) trafen für den FCD, der besonders in der Defensive aufopfernd kämpfte.

FC Ismaning schlägt mit dem FC Memmingen ein absolutes Top-Team

Stark verbessert präsentierte sich der FC Ismaning, der im Titelkampf ein „Zünglein an der Waage“ spielen könnte. Im Duell von zwei Ex-Regionalligisten gewannen die Gäste überraschend mit 1:0 beim Aufstiegsaspiranten FC Memmingen. Markus Mittermaier verwandelte in der 68. Minute den Matchball und bei den frustrierten Allgäuern sah der Ex-Hachinger ManuelKonrad in der Nachspielzeit die Gelb-Rote Karte.

Mölders und Landsberg nehmen drei Punkte aus Garching mit

Mit dem Aufstiegsanwärter TSV Landsberg konnte der VfR Garching nicht mithalten. Gegen die Mannschaft von Ex-Löwe Sascha Mölders verlor der VfR mit 1:4. Mehr als der zwischenzeitliche Ausgleich durch das Garchinger Urgestein Mike Niebauer (76.) war für das abstiegsbedrohte Team von Trainer Nicola Basta nicht drin. Nach der Heimpleite beträgt der Abstand des VfR auf Platz 14 vier Spieltage vor dem Saisonende vier Punkte. (kik/rmf)