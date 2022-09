SpVgg Feldmoching: Als einziger Verein aus Oberbayern! Ungeschlagen in der Bezirksliga

Von: Magdalena Schwaiger

Die SpVgg Feldmoching grüßt von der Tabellenspitze in der Bezirksliga Nord. © Traub

Die Mannschaft von Coach Gökhan Karakaya hat in dieser noch jungen Saison noch kein Spiel verloren. Das gelang den anderen Spitzenreitern in den Bezirksligen nicht.

Feldmoching – Die SpVgg ist in München zuhause und das schon seit ihrem Gründungsjahr 1932. Es ging mal runter und mal rauf - in den letzten Jahren hat sich das Team von Trainer Karakaya in der Bezirksliga festgespielt. Die SpVgg stieg in der Saison 2018/19 von der Kreisliga München 1 in die Bezirksliga Nord auf. Nach zwei guten Jahren (Platz 7 und Platz 4) thronen die Feldmochinger jetzt an der Tabellenspitze. Die Bilanz sieht fantastisch aus: Sieben Siege, drei Remis und null Niederlagen - das kann sich sehen lassen.

Mit Triumf Gudaci haben die Feldmochinger einen ganz besonderen Torjäger in ihren Reihen. Der 22-Jährige steht momentan an der Spitze der ERDINGER-Torschützenliste in der BZL Nord. Bisher gehen elf Buden und vier Vorlagen auf sein Konto - und das in zehn Spielen. Seine letzten beiden Treffer erzielte der Stürmer gegen den FC Faith Ingolstadt. Gegen Feldmoching und die Reserve von Regionalligist-Eichstätt war er torlos geblieben.

In der BZL Süd und BZL Ost sind beide Tabellenführer schon besiegt worden

In den rivalisierenden Ligen steht im Süden der SV Bad Heilbrunn an der Spitze, im Osten der Landesliga-Absteiger TSV Kastl. Beide Mannschaften mussten sich bereits einmal geschlagen geben. Somit ist die SpVgg Feldmoching das einzige Team der Bezirksligen Oberbayern, das noch keine Niederlage hinnehmen musste. Am 11. Spieltag reisen die Münchner nach Dornach zum Tabellendritten. Der SV hat aktuell noch drei Punkte auf Feldmoching. Auf dem zweiten Platz steht der SV Nord München-Lerchenau, mit einem Spiel weniger und einem Punkt auf die SpVgg könnte der SV den Feldmochingern gefährlich werden. Umso wichtiger ist da ein Sieg im Auswärtsspiel gegen Dornach.

Das Duell wird ausschlaggebend für die kommenden Spieltage sein. Ob sich die SpVgg an der Spitze halten kann, entscheidet sich am Samstag. Die Lerchenauer empfangen am Tag darauf den VSST Günzelhofen-Oberschweinbach. Der VSST steht auf dem 14. Platz in der Bezirksliga, der SVN hat also die vermeintlich leichtere Ausgangslage. (Magdalena Schwaiger)